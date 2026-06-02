Si este miércoles, 3 de junio de 2026 quieres ajustar el presupuesto del depósito, aquí tienes una foto rápida de los precios en Ceuta. Según el análisis del Ministerio para la Transición Ecológica, se han revisado 10 estaciones y las diferencias entre marcas pueden notarse, sobre todo en la Gasolina 95.

El precio medio en Ceuta queda así: Gasolina 95: 1,486 €/l (con un rango entre 1,469 y 1,499 €/l), Gasolina 98: 1,513 €/l y Gasóleo A: 1,574 €/l (mín 1,559, máx 1,579). Con estos datos, conviene comparar y decidir en función de la tarifa que mejor encaje con tu consumo habitual.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,469 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,469 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,488 €/l

(Muelle Dato, 8, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,488 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,488 €/l

La Gasolina 95 se mueve entre 1,469 y 1,499 €/l en las estaciones analizadas. En la práctica, esto significa que el mismo tipo de combustible puede variar varios céntimos según el punto de venta, y esa diferencia se acumula si haces más de un repostaje al mes.

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,499 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,499 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,518 €/l

(Muelle Dato, 8, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,518 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,518 €/l

Para quien usa Gasolina 98, el ahorro potencial hoy está en fijarse en el escalón más bajo, con ON365 a 1,499 €/l, frente a opciones a 1,518 €/l. No es una diferencia enorme por litro, pero puede ser relevante si tu coche demanda 98 de forma recurrente.

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,559 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,559 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1,578 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,578 €/l

(Muelle Dato, 8, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,578 €/l

En Diésel (Gasóleo A), el rango va de 1,559 a 1,579 €/l. ON365 marca hoy el mínimo registrado en el muestreo, mientras que el grupo de 1,578 €/l comparte precios en varias enseñas.

Las más caras

Si por comodidad o ruta acabas repostando en el extremo alto del listado, hoy aparecen como precios más elevados:

CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1,499 €/l (Gasolina 95)

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): (Gasolina 95) CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1,499 €/l (Gasolina 95)

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): (Gasolina 95) MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1,489 €/l (Gasolina 95)

El detalle importante es que las variaciones se concentran especialmente en Gasolina 95, donde el diferencial entre mínimo y máximo alcanza los 0,030 €/l.

Consejos

Compáralo antes de salir: con pequeñas diferencias por litro, el ahorro se nota si repostas con frecuencia.

con pequeñas diferencias por litro, el ahorro se nota si repostas con frecuencia. Elige según tu coche: no te guíes solo por el precio “por estación”; revisa si repostarás 95, 98 o diésel.

no te guíes solo por el precio “por estación”; revisa si repostarás 95, 98 o diésel. Planifica por ruta: si la gasolinera más barata está fuera de tu recorrido habitual, calcula si compensa el desvío.

si la gasolinera más barata está fuera de tu recorrido habitual, calcula si compensa el desvío. Revisa cambios: estos precios corresponden a una medición concreta; consulta actualizaciones cuando puedas.

Fuentes: datos del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (miércoles, 3 de junio de 2026).