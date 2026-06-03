El precio de la luz para hoy, jueves 4 de junio de 2026, marca una media de 0,1318 €/kWh, con una jornada claramente “de valle” por la tarde y un punto de tensión por la noche. El semáforo para la sesión es AMARILLO, señal de que conviene afinar el consumo.

La clave del día está en mover los electrodomésticos a las franjas con mejor precio. Según los datos de la sesión, la hora más barata es de 17-18 h con 0,0605 €/kWh, mientras que el precio más alto llega en la franja 21-22 h con 0,2286 €/kWh. Si tienes margen para programar, ahí está el ahorro.

Horas clave para ahorrar hoy (4/06/2026)

Con el mercado en AMARILLO, el consejo es sencillo: aprovecha el valle de la tarde y reduce el consumo en la franja cara. La hora más barata es 17-18 h (0,0605 €/kWh), un rango especialmente interesante para actividades que puedas programar, como poner el lavavajillas o ajustar el funcionamiento de la lavadora si la tienes en horario flexible.

Además, la franja más económica queda en torno a 0,06 €/kWh. En el extremo opuesto, el pico máximo de la jornada se concentra en 21-22 h (0,2286 €/kWh): es el momento en el que más compensa evitar consumos “pesados” y, si puedes, desplazar ese uso a horas más favorables.

Evolución del precio por tramos: de la madrugada a la noche

Por la madrugada, el precio empieza relativamente alto y va bajando de forma gradual hacia las primeras horas: después de valores en torno a 0,1676 €/kWh (00-01), se mueve por el entorno de niveles más moderados según avanza el tramo.

En la mañana, se observan altibajos, con horas más caras intercaladas. Destaca que aparecen momentos muy bajos en el bloque del inicio de la jornada y, a partir de ahí, el precio tiende a estabilizarse en rangos medios, sin alcanzar el mismo nivel de tensión que llega después.

La tarde es, con diferencia, el tramo más rentable: el descenso culmina en la franja de 17-18 h con 0,0605 €/kWh. Es un buen momento para concentrar consumos domésticos programables (lavadora, lavavajillas o tareas que puedas posponer a última hora de la tarde).

La noche trae el aviso: tras precios que vuelven a subir de forma progresiva, aparece el pico en 21-22 h con 0,2286 €/kWh. A partir de ahí, el precio se normaliza, pero el objetivo para el hogar es claro: evitar el consumo intensivo justo en ese tramo y redistribuirlo hacia la tarde.

Precio de la luz por horas (jueves 4 de junio de 2026)