El viernes 5 de junio de 2026 deja un día marcado por la diferencia entre tramos: el precio medio de la luz se sitúa en 0,1371 €/kWh, pero con una hora muy barata y un pico claramente caro al final de la noche.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 16 a 17 h (0,0578 €/kWh) y la hora a evitar es de 21 a 22 h (0,2681 €/kWh). La recomendación práctica: concentra los consumos intensivos en la tarde y desplaza lo que puedas fuera del tramo previo y posterior al pico.

Horas clave para ahorrar: tarde barata y ojo con el pico de 21-22 h

Para el viernes, el mensaje es sencillo: aprovecha la franja más económica (indicada en el informe con un valor de 0,06 €/kWh) y evita la subida final. En concreto:

Hora más barata: 16-17 h con 0,0578 €/kWh .

con . Hora más cara (pico): 21-22 h con 0,2681 €/kWh .

con . Franja más económica: con 0,06 €/kWh (según el informe).

En la práctica, si puedes organizar el lavado o el uso del lavavajillas, mejor en la franja de la tarde. Para el consumo del hogar, también ayuda programar tareas que no requieran funcionamiento inmediato para esquivar el tramo que dispara el coste.

Evolución por tramos: cómo se mueve el precio desde la madrugada hasta la noche

Madrugada (00-07 h): arranca con niveles cercanos a 0,12–0,13 €/kWh en varias horas, aunque ya se ve un cambio hacia la parte final de la madrugada, cuando sube respecto al inicio.

Mañana (08-14 h): el precio muestra una alternancia entre valores bajos y otros más altos, con un tramo especialmente interesante que abre paso hacia la primera parte del día. Hacia el mediodía se mantienen cifras moderadas, sin el comportamiento extremo que aparece en la noche.

Tarde (14-18 h): es el tramo más favorable: destaca especialmente 14-16 h con precios muy contenidos y, sobre todo, la hora más barata (16-17 h). Es la franja idónea para mover consumos programables como horno (si lo necesitas), lavadora o lavavajillas.

Noche (19-24 h): comienza con subida y se acelera con claridad: de 19-20 h ya se encarecen los valores, y el punto más alto llega en el pico de 21-22 h. A partir de ahí, el precio baja, pero no vuelve a los niveles más baratos de la tarde.

Precio de la luz por horas (viernes 5 de junio de 2026)