Si estás repostando en Ceuta, hoy jueves 4 de junio de 2026 hay diferencias claras entre estaciones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el análisis incluye 10 gasolineras y ofrece un mapa rápido para ajustar tu gasto según el combustible que uses.

En conjunto, la Gasolina 95 marca un promedio de 1,486 €/L (con un rango entre 1,469 y 1,499 €/L). La Gasolina 98 se sitúa en torno a 1,513 €/L, mientras que el Diésel (Gasóleo A) promedia 1,574 €/L, con mínimo de 1,559 y máximo de 1,579 €/L.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,469 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,469 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,488 €/L

(Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,488 €/L

(Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1,488 €/L

Gasolina 98

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,499 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,499 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,518 €/L

(Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,518 €/L

(Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1,518 €/L

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,559 €/L

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,559 €/L

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL (Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,578 €/L

(Muelle Dato, 8, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1,578 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,578 €/L

Las más caras

Si buscas el punto opuesto, hoy las diferencias también se notan. En Gasolina 95, las estaciones con precios más altos registran:

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1,499 €/L

(Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1,499 €/L

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1,489 €/L

Origen de la información: Ministerio para la Transición Ecológica.

Consejos

Compara antes de entrar : en Ceuta, hoy el rango en 95 llega hasta 0,030 €/L , y a fin de mes eso se nota en compras habituales.

: en Ceuta, hoy el rango en 95 llega hasta , y a fin de mes eso se nota en compras habituales. Calcula por litros : si repostas 30 o 40 litros, una diferencia de céntimos puede traducirse en varios euros.

: si repostas 30 o 40 litros, una diferencia de céntimos puede traducirse en varios euros. Verifica el tipo de combustible : gasolina 95, 98 y diésel no tienen el mismo “mejor precio”, aunque haya coincidencias entre estaciones.

: gasolina 95, 98 y diésel no tienen el mismo “mejor precio”, aunque haya coincidencias entre estaciones. Planifica rutas: elige la estación más barata que te quede razonablemente cerca para evitar sobrecostes de tiempo y trayecto.

Consulta estos datos y ajusta tu próximo repostaje. La foto de precios de hoy (jueves 4 de junio de 2026) está publicada a partir de la información del Ministerio para la Transición Ecológica.