Con solo cuatro episodios, esta ficción histórica revive el romance clandestino más escandaloso de la posguerra española entre Sonsoles de Icaza y Ramón Serrano Suñer.

Si buscas una historia intensa, visualmente impecable y que puedas terminar en una sola tarde, Prime Video esconde en su catálogo una de las producciones españolas más comentadas de la última década. Se trata de ‘Lo que escondían sus ojos’, una miniserie que combina el rigor de la alta sociedad de los años 40 con las intrigas políticas de un país que intentaba reconstruirse tras la Guerra Civil.

Protagonizada por Blanca Suárez y reconocida con el prestigioso Premio Ondas, esta obra dirigida por Salvador Calvo es la adaptación de la novela homónima de Nieves Herrero.

Un romance real que desafió al Régimen

La trama se sumerge en la relación prohibida entre dos figuras clave de la época:

• Sonsoles de Icaza (Blanca Suárez): La marquesa de Llanzol, icono de elegancia y referente de la moda (musa de Balenciaga), atrapada en un matrimonio de conveniencia.

• Ramón Serrano Suñer (Rubén Cortada): El todopoderoso ministro de Asuntos Exteriores, cuñado de Franco y figura central en las relaciones de España con la Alemania nazi.

Lo que comenzó como un flechazo en una fiesta de la alta sociedad madrileña se convirtió en un secreto a voces que sacudió los cimientos de El Pardo. La serie narra con pulso cinematográfico cómo este amor clandestino sobrevivió bajo la mirada de una España gris, marcada por el silencio y las presiones internacionales de la Segunda Guerra Mundial.

Éxito de audiencia y debate histórico

Desde su estreno original en Telecinco, donde cosechó una media de más de tres millones de espectadores, la miniserie no estuvo exenta de polémica. Algunos sectores criticaron la «romantización» de figuras políticas del franquismo, mientras que otros alabaron su factura técnica y el guion de Helena Medina.

Más allá del debate, ‘Lo que escondían sus ojos’ destaca por:

1. Reparto de lujo: Junto a la pareja protagonista encontramos a veteranos como Emilio Gutiérrez Caba y jóvenes promesas como Charlotte Vega y David Solans.

2. Diseño de vestuario: Un despliegue visual que recrea a la perfección el lujo de la aristocracia madrileña frente a la precariedad de la calle.

3. Brevedad: Sus 4 capítulos la convierten en el contenido ideal para un maratón de fin de semana.