La comparsa ‘La Hipócrita’, dirigida por Josemi Romero junto a Alfredo Luque y Juanito Sánchez, se encuentra ultimando los detalles de su repertorio para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Ceuta 2026. Según informa El Faro de Ceuta, el grupo ensaya estos días en el gimnasio Hermes en un ambiente marcado por la ilusión y los nervios propios de la cuenta atrás hacia el certamen.

Tras su reciente participación en el COAC de Cádiz, la agrupación afronta ahora el reto de competir en su ciudad con un repertorio adaptado al público local. La comparsa apuesta por letras nuevas, con temáticas distintas y un marcado carácter localista, pensadas para conectar con la realidad y la sensibilidad de Ceuta.

Bajo el nombre ‘La Hipócrita’, el grupo actuará en la segunda semifinal del concurso, prevista para el 12 de febrero, con la vista puesta en la gran final del 14 de febrero en el Teatro Auditorio del Revellín, una de las citas más destacadas del carnaval ceutí.

Esfuerzo por compaginar Cádiz y Ceuta

Josemi Romero ha explicado que preparar dos concursos de manera casi simultánea supone un esfuerzo añadido. El autor reconoce la complejidad de compaginar la reciente actuación en Cádiz con la creación de nuevas letras para Ceuta, especialmente por el carácter localista que exige el concurso ceutí.

En este sentido, Romero destaca que no haber superado los cuartos de final en Cádiz les ha permitido contar con más tiempo para centrarse en el repertorio local. Aunque no era el objetivo, el autor admite que esta circunstancia ha facilitado pulir las letras y preparar mejor la actuación en casa.

Novedades en la formación

La comparsa presenta algunos cambios en su composición respecto al año pasado. Regresan al grupo Darío, Giles y Traverso, que no participaron en la última edición, y se suman nuevos integrantes como Ale Melgar, Lolo y Sergio Alonso, estos últimos con experiencia previa en el carnaval. Aun así, Romero matiza que, en la práctica, el número de incorporaciones nuevas es reducido.

Sobre el formato del concurso, el autor se muestra favorable a que existan varios pases siempre que el número de agrupaciones lo justifique, aunque considera que con el volumen actual de grupos el sistema podría resultar algo “descafeinado”.

Petición de apoyo al público

De cara a las funciones en el Revellín, Romero ha lanzado un llamamiento al público ceutí para que respalde a todas las agrupaciones. El autor pide que el teatro se llene y que se escuche a los grupos con respeto, recordando el esfuerzo que realizan durante meses para preparar el carnaval.

“El único apoyo que necesitamos es el aplauso y el calor del público”, señala Romero, insistiendo en la importancia del respaldo de la afición para que el carnaval se viva con intensidad desde el patio de butacas, tal y como recoge El Faro de Ceuta.