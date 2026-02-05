El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Ceuta atraviesa una situación de falta de medicamentos que se prolonga desde hace semanas, según han trasladado fuentes del ámbito sanitario. Tal y como informa El Faro de Ceuta, la escasez de fármacos está afectando al suministro habitual del centro y repercute en la atención a los pacientes.

Las estanterías donde se almacenan los medicamentos presentan huecos o se encuentran prácticamente vacías, una imagen poco habitual en este servicio. Las fuentes señalan que el abastecimiento resulta insuficiente tanto por la ausencia de determinados fármacos como por la llegada de cantidades muy reducidas, lo que obliga a los profesionales a buscar alternativas para garantizar la asistencia.

Aunque el SUAP intenta obtener medicamentos a través de la Farmacia de Atención Primaria, la cantidad disponible sigue sin ser la adecuada. En algunos casos, esta carencia obliga a derivar pacientes al hospital, una medida que se intenta evitar siempre que es posible, pero que resulta inevitable cuando no se dispone de los medios necesarios en el propio servicio.

Entre los productos afectados se encuentra el Fluotest, un colirio utilizado para detectar lesiones o problemas oculares. La falta de este fármaco impide realizar determinadas pruebas diagnósticas en el SUAP, por lo que los pacientes deben ser remitidos al hospital para su evaluación, pese a que en condiciones normales podrían ser atendidos en el propio centro.

Las fuentes consultadas aseguran que la reducción en el suministro es notable: si antes se enviaban alrededor de veinte cajas de algunos medicamentos, ahora llegan apenas unas pocas unidades. Esta situación genera dificultades en el trabajo diario de los profesionales, que continúan pendientes de una reunión para abordar el problema y esclarecer sus causas.

A la escasez de fármacos se suman además los daños provocados recientemente por un temporal, que ocasionó filtraciones de agua, goteras y desperfectos en distintas zonas del centro sanitario, agravando las condiciones de trabajo y atención.

El déficit de medicamentos en el SUAP se suma así a otras incidencias en el sistema sanitario local, generando preocupación entre los profesionales por el impacto que pueda tener en la calidad asistencial y en la atención a los pacientes, según recoge El Faro de Ceuta.