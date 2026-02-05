Begoña y Luz identifican a la única persona capaz de salvar la vida del niño, mientras Andrés pone contra las cuerdas a María con una llamada a la policía.

La tensión se vuelve insoportable en las tramas de ‘Sueños de libertad’. En el episodio que Antena 3 emite este jueves 5 de febrero, la serie líder de las sobremesas enfrenta a sus protagonistas a decisiones límite. Entre la vida y la muerte de un niño y la destrucción definitiva de un matrimonio, los De la Reina viven sus horas más amargas.

El ultimátum de Andrés: ¿Denunciará a María?

Tras la negativa de María a aceptar la nulidad matrimonial, Andrés ha llegado a su límite. Decidido a recuperar su libertad a cualquier precio, se dispone a tomar una medida drástica que podría cambiarlo todo:

• La llamada a la policía: Andrés está a punto de denunciar a su propia esposa por adulterio. En una época donde este acto podía acarrear graves consecuencias legales, la amenaza es real.

• El pulso: La incógnita reside en si María logrará impedir que su marido termine la llamada o si, por el contrario, Andrés cruzará la línea roja que destruirá para siempre el honor de la familia ante las autoridades.

Vida o muerte para Juanito

El estado de salud del pequeño Juanito ha pasado de preocupante a crítico. Gabriel, en un arrebato de desconfianza, decide relegar a Luz de los cuidados del niño, complicando aún más la situación médica. Sin embargo, no todo está perdido:

• La persona clave: En medio de la angustia, Begoña, Luz y Digna reparan en alguien cercano que posee los conocimientos o la capacidad necesaria para salvar al pequeño. Esta figura se convierte en la única esperanza para evitar una tragedia en la colonia.

Secretos y desengaños en la fábrica

Mientras tanto, el resto de los habitantes de la casa y la fábrica lidian con sus propios conflictos:

• Cloe y Marta: La secretaria oculta información vital a Marta sobre lo que está ocurriendo realmente entre Valentina y Rodrigo, una omisión que podría tener consecuencias en el futuro.

• Valentina desaparecida: La joven no acude a la cita en el teatro con Claudia y Carmen, dejando a sus amigas desconcertadas y sembrando nuevas dudas sobre sus verdaderos movimientos.

• El corazón roto de Miguel: Tras su valiente declaración a Marisol en el capítulo anterior, Miguel confiesa a su madre que ha sufrido un duro desengaño amoroso, buscando consuelo ante el rechazo.

Veredictos y ofertas

En el ámbito laboral, Manuela comunica a Paula el veredicto final sobre su periodo de prueba, marcando el futuro de la joven en la empresa. Por otro lado, la oferta de Damián a Tasio sigue sobre la mesa, dejando al operario en una posición de poder inesperada.