Ceuta cuenta este jueves con varias farmacias de guardia repartidas por zonas para garantizar la atención farmacéutica durante toda la jornada y la noche. Este servicio esencial permite a los ciudadanos acceder a medicamentos y asesoramiento sanitario fuera del horario habitual de apertura.

Según la información facilitada, las farmacias de guardia hoy en Ceuta son las siguientes:

Centro: ZURITA C.B.

ZURITA C.B. Campo Exterior: PUYA C.B.

PUYA C.B. Turno de noche: PUYA C.B.

Las farmacias de guardia en la ciudad se organizan por turnos para asegurar cobertura las 24 horas. Habitualmente, el servicio de día se extiende desde la mañana hasta la noche, mientras que el turno nocturno cubre desde última hora de la noche hasta la mañana del día siguiente, garantizando así asistencia continua a la población.

Este sistema rotatorio permite que, al menos, una farmacia permanezca abierta en cada zona de la ciudad en todo momento, facilitando la atención en casos de urgencia o necesidad de medicación fuera del horario comercial.

Las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de consultar las farmacias de guardia antes de desplazarse y, en caso de duda, acudir a la más cercana o revisar la información visible en los establecimientos farmacéuticos de la ciudad.