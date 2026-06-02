El precio de la luz para hoy, miércoles 3 de junio de 2026, se mueve en un marco razonable pero con contraste claro entre tramos. El precio medio del día es de 0,1318 €/kWh y el semáforo marca AMARILLO, un aviso a vigilar sobre todo la franja de noche.

Según los datos de la jornada, las mejores oportunidades para ahorrar aparecen a primera hora, mientras que la factura puede encarecerse en la hora a evitar: 21-22 h, cuando el coste alcanza 0,2863 €/kWh. En cambio, la hora más barata es 09-10 h con 0,0524 €/kWh. Ojo: el pico llega antes de lo habitual para muchos hogares.

Horas clave para ahorrar: desplaza consumos a 09-10 h

La jornada deja una clara estrategia: aprovecha las horas de menor precio y reduce, en la medida de lo posible, el consumo en el tramo caro. Concretamente:

Hora más barata: 09-10 h con 0,0524 €/kWh .

con . Hora más cara (evitar): 21-22 h con 0,2863 €/kWh .

con . Franja más económica: con 0,05 €/kWh (entre los tramos de menor coste).

Para el día a día, esto puede traducirse en programar lavadora o lavavajillas en las horas baratas y, si puedes, concentrar el uso de equipos que consumen más energía (por ejemplo, ciclos completos) antes de la noche. Si tienes que usar el horno u otros electrodomésticos potentes, intenta que no caigan directamente en la franja de mayor precio.

Evolución por tramos: de la mañana al salto de precio de la noche

Madrugada: durante las primeras horas el precio se mantiene en niveles cercanos al promedio del día, sin sobresaltos. Aun así, no es el momento más ventajoso comparado con el tramo de mañana.

Mañana: mejora notablemente. Destaca el tramo 09-10 h, que marca el mínimo de la jornada (0,0524 €/kWh). Es la ventana más atractiva para desplazar consumos planificables.

Tarde: tras los mínimos de la mañana, la tendencia se mantiene relativamente competitiva en gran parte del periodo, con precios bajos en la franja que precede al atardecer. En la práctica, es un buen momento para continuar con tareas del hogar que puedas ajustar.

Noche: es cuando aparece el contraste más fuerte. A partir de 20-21 h se empieza a notar el encarecimiento y el día toca su pico máximo entre 21-22 h con 0,2863 €/kWh. Después, el precio baja, pero ya llega tarde para contrarrestar un consumo grande si lo has concentrado en esa franja.

Precio de la luz por horas (03/06/2026)

00:00 – 01:00: 0.1318 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1279 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1289 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1288 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1291 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1299 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1376 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.1469 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.1031 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.0524 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1202 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.123 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1242 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1233 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0548 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0547 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0537 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0525 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.1215 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.1611 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.256 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.2863 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2142 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2012 €/kWh