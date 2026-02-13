El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García se presentaron hoy en la primera vista judicial relacionada con el controvertido ‘caso mascarillas’, en un intento de evitar que el asunto llegue finalmente al Tribunal Supremo.

Durante la sesión, Ábalos y García denunciaron lo que calificaron de un pacto “opaco” entre el empresario José Antonio Aldama y la Fiscalía Anticorrupción, que, según ellos, habría condicionado la investigación y la posible acusación. Por su parte, tanto Aldama como representantes de la Fiscalía negaron cualquier tipo de acuerdo, asegurando que el procedimiento se ha llevado a cabo conforme a la ley y sin influencias externas.

El ‘caso mascarillas’ gira en torno a la adquisición de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, y ha generado una amplia cobertura mediática debido a las posibles irregularidades en contratos y adjudicaciones. La vista de hoy marca el inicio de lo que podría ser un largo proceso judicial, aunque la defensa de Ábalos y García confía en resolverlo sin necesidad de que el Supremo intervenga.