El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lanzó este jueves una advertencia al partido Vox, asegurando que si la formación ultraderechista asumiera responsabilidades de gobierno, “se darían de bruces con la realidad”. Moreno enfatizó que gobernar implica tomar decisiones difíciles y gestionar los retos económicos y sociales de la comunidad, y que no basta con hacer críticas desde la oposición.

En paralelo, el PSOE andaluz ha ofrecido su colaboración al Ejecutivo regional para tareas de recuperación, subrayando la necesidad de consenso en temas clave como la economía, el empleo y los servicios públicos. La formación socialista señaló que su disposición se centra en apoyar iniciativas que beneficien a los andaluces, sin interferir en la agenda política del gobierno autonómico.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión política en Andalucía, donde el Gobierno de Moreno mantiene una mayoría limitada y necesita equilibrar la estabilidad institucional con la presión de partidos de la oposición. Mientras Vox insiste en la crítica constante a la gestión de la Junta, el PSOE apuesta por un enfoque más constructivo, proponiendo acuerdos puntuales en áreas estratégicas para acelerar la recuperación regional.

Moreno insistió en que gobernar exige asumir responsabilidades reales, y que quienes aspiren a participar en la gestión deben estar preparados para enfrentar los desafíos y las complejidades de la administración pública, algo que, a su juicio, Vox aún no ha demostrado.