El diestro sevillano protagoniza en solitario la tradicional Corrida In Memoriam de la feria madrileña ante reses de Domingo Hernández y Victoriano del Río, en un festejo emitido en directo por Telemadrid

La Feria de San Isidro afronta el cierre de su edición de 2026, a falta de que se celebre la Corrida de Beneficencia el próximo día 14, con la puesta en escena de una de las grandes citas del ciclo taurino madrileño. Este domingo 7 de junio, la plaza de toros de Las Ventas albergará una gesta en solitario a cargo del matador Borja Jiménez, quien asumirá la responsabilidad de encerrarse con seis toros en el coso de la capital. El acontecimiento taurino concita el interés de los aficionados y contará con una cobertura completa para ser retransmitido en directo a través de la televisión.

El festejo comenzará oficialmente a partir de las 19:00 horas en la monumental madrileña. Para esta ocasión, se lidiarán seis reses pertenecientes a las ganaderías de Domingo Hernández y Victoriano del Río, siendo el espada andaluz el único encargado de su lidia y muerte. Este compromiso se enmarca dentro de la tradicional Corrida In Memoriam, un festejo que en la presente edición rinde homenaje a Ignacio Sánchez Mejías, considerado un legendario matador de toros español y una de las figuras culturales más polifacéticas y fascinantes de la España del primer tercio del siglo XX.

Un reto de máxima exigencia en el coso madrileño

El diestro de Espartinas ha compartido sus impresiones previas ante la magnitud de la cita en la primera plaza del mundo, mostrando su respeto por el nivel de responsabilidad que requiere actuar como único espada en Madrid. «Sé que va a ser una tarde complicada y más en Las Ventas, con ese nivel de exigencia. Sé que voy a sufrir mucho, pero ese sufrimiento es la manera de agradecerle a Madrid todo su cariño y, también, para demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacerlo», ha manifestado el maestro sevillano sobre la preparación y la carga psicológica de la tarde.

La trayectoria profesional de Borja Jiménez contempla hitos de relevancia desde sus inicios en el escalafón. El torero tomó la alternativa el 5 de abril de 2015 en la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en una jornada donde Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ ejerció como padrino de la ceremonia en un paseíllo que supuso el regreso de este último a dicha plaza tras catorce años de ausencia. En aquella función, Jiménez logró cortar una oreja al sexto astado de la tarde, que lucía el hierro de Juan Pedro Domecq. Previamente, durante su etapa como novillero, ya había conseguido el mérito de abrir la emblemática Puerta del Príncipe de Sevilla.

Su vinculación con la afición de Madrid se consolidó tras confirmar la alternativa en Las Ventas el 9 de abril de 2023, en un cartel completado por los matadores Curro Díaz y José Garrido. Desde entonces, el balance del diestro andaluz en el coso capitalino se salda con notables triunfos, habiendo logrado abrir en tres ocasiones la Puerta Grande de Madrid. Las dos primeras salidas a hombros se registraron en las temporadas de 2023 y 2024, mientras que la tercera y más reciente tuvo lugar durante la pasada edición de 2025.

Opciones para seguir la retransmisión televisiva en directo

Los aficionados que no se desplacen hasta las dependencias del coso taurino de Las Ventas dispondrán de la alternativa de seguir el desarrollo de la encerrona de forma gratuita por televisión. La retransmisión en directo del evento se emitirá de manera exclusiva en abierto a través de Telemadrid, la cadena autonómica de la Comunidad de Madrid, encargada de dar cobertura al festejo que arranca a las 19:00 horas.

Para las personas que se encuentren fuera del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y deseen presenciar la Corrida In Memoriam, la señal televisiva del canal autonómico madrileño estará accesible por medio de su distribución en plataformas autorizadas de televisión de pago, tales como Movistar+ y Orange TV, que garantizan el acceso a la retransmisión en el resto del territorio nacional.