El Ministerio de Cultura otorga el galardón a la intérprete madrileña, dotado con 30.000 euros, en reconocimiento a una trayectoria profesional con más de un centenar de producciones en cine, teatro y televisión.

El Ministerio de Cultura ha concedido el Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2026 a la actriz Carmen Machi, tras la propuesta realizada por el jurado reunido en la jornada de hoy. El galardón, dotado con una asignación económica de 30.000 euros, distingue de esta manera a una de las figuras más destacadas del panorama interpretativo español.

El fallo del jurado ha fundamentado la elección de Machi por su condición de ser «una de las actrices de comedia más importantes de la historia del cine español». Asimismo, las deliberaciones han puesto en valor su versatilidad para destacar «en todo tipo de géneros», así como su capacidad acreditada para «conectar con el público masivamente, no afectándole su enorme popularidad para acercarse a proyectos más autorales». Los miembros del comité evaluador la han definido igualmente como una «trabajadora incansable en cine, teatro y televisión», remarcando que ha tomado parte en más de un centenar de producciones a lo largo de su carrera y que «representa los valores de una mujer actual, fuerte e independiente».

Este reconocimiento institucional tiene por objeto recompensar la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico del país. Los criterios de concesión estipulan que el premio se otorga preferentemente por una obra hecha pública o una labor profesional desarrollada durante el año anterior, el 2025, o bien, en supuestos excepcionales debidamente motivados, como un reconocimiento específico a toda una trayectoria profesional.

Una trayectoria ligada a la excelencia interpretativa

Carmen Machi, nacida en Madrid en 1963, acumula un extenso bagaje en las artes escénicas y audiovisuales. Sus inicios profesionales se sitúan sobre las tablas de los escenarios teatrales, donde asumió su primer papel interpretando a la novia en la célebre pieza dramática ‘Bodas de sangre’, de Federico García Lorca. En el año 1994, la actriz se incorporó a la prestigiosa compañía del Teatro de La Abadía, una etapa en la que intervino de manera sucesiva en montajes de relieve como ‘María Sarmiento’, ‘Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte’ o el espectáculo ‘5mujeres.com’.

Su consolidación a nivel nacional llegó a través de la pequeña pantalla gracias a su participación en la serie de televisión ‘Aída’. Por la encarnación de su personaje en dicha producción televisiva de éxito masivo, Machi obtuvo el reconocimiento de sus compañeros de profesión mediante el galardón de la Unión de Actores y Actrices, distinción a la que sumó dos premios TP de Oro, tres Fotogramas de Plata, un Premio Ondas y un reconocimiento de la Academia de Televisión.

Pese a que su proyección en el medio televisivo se ha encuadrado de forma preferente dentro del género de la comedia, la trayectoria de la actriz madrileña en el ámbito del teatro ha transitado de manera prioritaria por las estructuras del drama. Esta dualidad la ha posicionado ante la crítica especializada como una de las grandes damas dramáticas de la escena española, asumiendo roles en obras de la relevancia de ‘Falstaff’, ‘El caballero de Olmedo’, ‘¿Quién teme a Virginia Woolf?’ o ‘Antígona’.

En el terreno cinematográfico, Machi ha desarrollado colaboraciones estables con directores de renombre. En su filmografía sobresalen títulos cinematográficos como ‘Hable con ella’, bajo la dirección de Pedro Almodóvar; ‘Torremolinos 73’, de Pablo Berger; ‘Mi gran noche’, de Álex de la Iglesia; o ‘Cerdita’, largometraje dirigido por Carlota Pereda. Asimismo, protagonizó la exitosa comedia ‘Ocho apellidos vascos’, dirigida por Emilio Martínez-Lázaro, un papel que le valió alzarse con el Premio Goya a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en la edición del año 2014. Su contribución a la cultura ya fue reconocida por el Ministerio de Cultura en el año 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, cuya ceremonia de entrega se celebró el pasado mes de mayo en la ciudad de Toledo.

Entrega del galardón y composición del jurado

La entrega formal del Premio Nacional de Cinematografía la realiza de forma habitual el ministro de Cultura en el marco institucional del Festival de San Sebastián. Con este galardón de 2026, Carmen Machi se une a una nómina de personalidades de la cinematografía española galardonadas en las ediciones precedentes. En la convocatoria del año pasado, el premio recayó en el actor Eduard Fernández, quien precedió a otros nombres propios del sector como Penélope Cruz, José Sacristán, Isabel Coixet, Antonio Banderas, Fernando Trueba o Carla Simón.

La reunión del jurado encargado de dictaminar el premio de esta edición ha estado presidida por Camilo Vázquez Bello, en su condición de subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

En el órgano de selección han participado diferentes vocales en representación de las asociaciones sectoriales de la industria: Piluca Baquero Navarro, designada a propuesta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; Marina Parés Pulido, en representación de Autores Literarios de Medios Audiovisuales; Fátima Baeza Medina, por parte de la Unión de Actores y Actrices; Guadalupe Balaguer Trelles, a propuesta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA); e Iván Agenjo Castaño, en nombre de la Federación Española de Productores de Animación y VFX (DIBOOS). Completando la composición del tribunal evaluador se han integrado Ariadna Cortés Prió, Pere Gaviria Ibáñez y Elsa Fernández Santos, los tres designados a propuesta directa del propio ICAA.