La artista estadounidense estrena un tema inédito de raíces ‘country’ inspirado en el personaje de Jessie para la banda sonora de la próxima película de Disney y Pixar, cuyo estreno en cines está previsto para el 19 de junio

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift ha presentado de forma oficial su nueva canción inédita, titulada ‘I Knew It, I Knew You’ (‘Lo sabía, te conocía’), una pieza musical que formará parte de la banda sonora oficial de ‘Toy Story 5’, la próxima producción cinematográfica de las factorías Disney y Pixar. El lanzamiento del sencillo, que ya se encuentra disponible en las plataformas de distribución digital, se ha realizado en paralelo a la difusión de un archivo audiovisual en el que se muestran imágenes de la infancia de la propia artista vestida como el personaje cinematográfico de Jessie la vaquera, figura en la que se inspira directamente esta composición.

La intérprete ha desvelado los detalles del proyecto a través de una publicación en sus redes sociales, donde ha compartido el citado vídeo de cuando era una niña pequeña. Taylor Swift ha detallado la vinculación personal y profesional que ha supuesto este encargo en su trayectoria artística: «Escribir esta canción fue como vivir un lanzamiento musical y un regreso a casa al mismo tiempo. Crear algo para Jessie fue un nuevo desafío y algo natural a la vez. Y ser una fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora… es una aventura que planeo vivir hasta el infinito y más allá».

Colaboración con Jack Antonoff e influencias ‘country’

La creación y producción de ‘I Knew It, I Knew You’ se ha llevado a cabo de manera conjunta entre Taylor Swift y su colaborador habitual de la industria musical, Jack Antonoff, responsable de la producción de varios de los álbumes más exitosos de la carrera de la cantante nacida en Pensilvania. Según ha confirmado la compañía cinematográfica Disney, el single final cuenta con marcadas influencias de la música ‘country’, una decisión estilística que funciona como un guiño explícito a las raíces musicales con las que Swift inició su andadura en el sector del entretenimiento.

En las declaraciones compartidas por la artista de cara a la promoción del tema, se enfatiza la complicidad compartida en el estudio de grabación con su productor de confianza. «Jack Antonoff y yo escribimos esto con muchísima adoración por estos personajes que nos hicieron reír y nos ayudaron a aprender lecciones y a pensar más allá del patio trasero durante toda nuestra infancia», ha manifestado la compositora en referencia al peso de la franquicia en su educación sentimental.

El respaldo de la dirección de ‘Toy Story 5’

El largometraje de animación de Pixar cuenta con la dirección del cineasta Andrew Stanton, quien ha elogiado públicamente la aportación de la estrella musical tras conocer los resultados de la producción sonora. El realizador ha destacado la sintonía directa que se estableció entre las dinámicas de la vocalista y el espíritu narrativo del film. «La canción está tan profundamente conectada con Toy Story que, al escucharla por primera vez, parecía que siempre hubiera pertenecido allí», ha afirmado Stanton al valorar el encaje de la obra en el metraje final.

El estreno comercial de ‘Toy Story 5’ en las salas de cine está programado para el próximo miércoles 19 de junio, una fecha en la que los espectadores podrán escuchar de forma íntegra el tema dentro de la banda sonora oficial de la película, cuya promoción global ya lidera este nuevo lanzamiento discográfico de Taylor Swift en el mercado internacional.