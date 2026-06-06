La plaza de toros de Las Ventas acoge el penúltimo festejo del ciclo taurino madrileño con la lidia de reses de Victorino Martín, una cita que se podrá seguir en directo y de forma gratuita en televisión a través de Telemadrid.

La Feria de San Isidro afronta sus últimas jornadas y vivirá este sábado 6 de junio la penúltima corrida de su prestigioso ciclo taurino madrileño en la edición de 2026. El festejo, que se celebrará en la emblemática plaza de toros de Las Ventas, contará con la participación en directo de una terna de espadas compuesta por Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román. Los tres diestros se encargarán de estoquear un encierro compuesto por seis toros procedentes de la ganadería de Victorino Martín. La expectación es máxima ante la comparecencia de Adrián, quien se ha alzado como uno de los grandes triunfadores de la presente edición tras abrir la Puerta Grande del coso capitalino el pasado 15 de mayo.

El espectáculo taurino dará comienzo a partir de las 19:00 horas en el coso venteño. Para todos aquellos aficionados que no tengan la posibilidad de asistir de forma presencial a las gradas de la monumental madrileña, la organización ha confirmado que la corrida será retransmitida de manera íntegra y en directo a través de la televisión, ofreciendo una cobertura completa de lo que acontezca sobre el ruedo frente a los astados de la mítica divisa extremeña.

Fernando Adrián regresa a Las Ventas tras su reciente triunfo

El torero madrileño Fernando Adrián centra gran parte de las miradas de los aficionados de cara a este penúltimo festejo de San Isidro. El diestro madrileño ya consiguió salir a hombros por la Puerta Grande en este mismo ciclo taurino el pasado 15 de mayo, sumando así su cuarta Puerta Grande en la plaza de Las Ventas. Su trayectoria más reciente en el coso de la calle Alcalá está avalada por importantes triunfos. Durante la temporada de 2024, Adrián firmó dos comparecencias en esta plaza; la primera de ellas tuvo lugar el 9 de junio en la tradicional Corrida de Beneficencia, una tarde en la que abrió la Puerta Grande tras cortar una oreja a cada uno de los toros de su lote pertenecientes a la ganadería de Garcigrande. Posteriormente, regresó en la Feria de Otoño para medirse a astados de Victoriano del Río, saludando una ovación del respetable.

A estos éxitos se añaden las dos Puertas Grandes consecutivas que el matador sumó a lo largo de la temporada de 2023. La primera de estas salidas a hombros se materializó el 31 de mayo de aquel año, después de cortar una oreja a cada toro del lote correspondiente a la ganadería de Santiago Domecq. Pocas semanas después, el 17 de junio de 2023, Fernando Adrián repitió la hazaña al desorejar por completo a un astado con el hierro de Juan Pedro Domecq.

Trayectoria de Román y Morenito de Aranda con los toros de Victorino Martín

El cartel de este sábado 6 de junio se complementa con la presencia de Román y Morenito de Aranda, dos toreros con un bagaje contrastado en las principales ferias del circuito. El diestro valenciano Román recibió la alternativa en la ciudad francesa de Nimes en junio del año 2014, en un festejo donde actuó como padrino El Juli y como testigo Sebastián Castella, lidiándose reses de Garcigrande. Dos años más tarde de aquel doctorado, Román confirmó su alternativa en el albero de Las Ventas, amadrinado en esa ocasión por Enrique Ponce y bajo la mirada de Daniel Luque. Entre los hitos más reseñables de su carrera profesional sobresale la tarde del 15 de agosto de 2017, fecha en la que consiguió abrir la Puerta Grande de Madrid tras cortar una oreja a cada uno de los ejemplares de su lote con las divisas de El Tajo y La Reina.

Por su parte, el torero burgalés Morenito de Aranda acumula una dilatada experiencia que comenzó con su alternativa el 14 de mayo de 2005 en la plaza de toros de Valladolid. En aquella cita, el diestro Salvador Vega le cedió la lidia del toro de nombre ‘Extraviado’, perteneciente a la ganadería de José Luis Marca, en una ceremonia que contó con la presencia de José María Manzanares como testigo. Tres años después, Morenito de Aranda confirmó el doctorado en Las Ventas de Madrid, repitiendo con Salvador Vega en las funciones de padrino y con Luis Bolívar ejerciendo como testigo de la ceremonia. En el historial del diestro de Aranda de Duero destaca especialmente la tarde del 2 de mayo de 2015, fecha en la que logró abrir la emblemática Puerta Grande del coso venteño tras firmar una destacada actuación.

Dónde ver la corrida de San Isidro por televisión en directo y ‘online’

Las personas que no se desplacen hasta la plaza de toros de Las Ventas dispondrán de la oportunidad de seguir la evolución de la lidia de los toros de Victorino Martín de forma totalmente gratuita a través de la televisión. La retransmisión en directo estará disponible de manera exclusiva en abierto a través de Telemadrid, el canal autonómico de la Comunidad de Madrid, que desplegará su equipo técnico en las instalaciones del coso venteño a partir de las 19:00 horas.

Para aquellos aficionados taurinos que deseen presenciar el penúltimo festejo de la Feria de San Isidro 2026 pero que residan fuera de los límites de la Comunidad de Madrid, existen alternativas para sintonizar la señal del canal autonómico. La emisión en directo se podrá seguir en todo el territorio nacional a través de las ofertas de televisión de pago de plataformas autorizadas como Movistar+ y Orange TV, que integran la señal de la cadena madrileña dentro de sus respectivas guías de programación.