La acumulación de vehículos abandonados en el parking del centro comercial Parques de Ceuta se ha convertido en un problema creciente, y la burocracia parece ser uno de los principales obstáculos para solucionarlo.

Según la Consejería de Turismo, Comercio, Empleo y Deporte, gran parte de los coches inmóviles son de matrícula extranjera. El procedimiento legal exige realizar dos notificaciones a la embajada correspondiente antes de poder proceder a la retirada, lo que alarga significativamente los plazos.

El Ejecutivo local asegura estar trabajando para agilizar estos trámites, consciente de que la presencia de estos vehículos genera riesgos de seguridad y salubridad tanto para clientes como para trabajadores del centro comercial.

Usuarios del parking denuncian que ya son alrededor de diez los coches abandonados que permanecen sin moverse, advirtiendo que se incumplen normativas medioambientales y de gestión de residuos peligrosos. La situación preocupa también por su impacto en la imagen del centro comercial y en la convivencia urbana en Ceuta.