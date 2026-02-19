Los dos últimos campeones del torneo se citan este jueves en el Roig Arena de Valencia. El duelo, considerado una final anticipada, medirá la racha de los blancos frente a su «bestia negra» en la competición del KO.

La Copa del Rey 2026 arranca este jueves, 19 de febrero, con el que es, sin duda, el enfrentamiento más potente de los cuartos de final. El Real Madrid y el Unicaja de Málaga se ven las caras en el flamante Roig Arena de Valencia a las 21:00 horas, en un duelo que pondrá a prueba las aspiraciones de ambos para revalidar el título que ostentan como los dos últimos ganadores del certamen.

El equipo dirigido por Chus Mateo llega a la cita en un momento de forma envidiable, consolidado como uno de los conjuntos más sólidos de Europa. El precedente más cercano, disputado el pasado domingo en Liga Endesa, se saldó con victoria madridista por 92-96, con un Mario Hezonja estelar que firmó 26 puntos. Además, los blancos celebran el regreso de Theo Maledon, quien ya disputó minutos en ese último choque anotando diez puntos tras superar una lesión.

Unicaja busca repetir la gesta de Gran Canaria

Pese a las últimas derrotas ligueras, el Unicaja de Ibon Navarro llega a Valencia con la vitola de ser la actual «bestia negra» del Madrid en la Copa. Los malagueños defienden la corona lograda el año pasado ante los blancos con un contundente 93-79 y cuentan con un balance histórico equilibrado en el torneo del KO (tres victorias para cada uno en sus enfrentamientos directos).

La principal incógnita para el técnico vasco reside en el estado físico de sus piezas clave. La sorpresa saltó el pasado fin de semana con la inclusión de Alberto Díaz en la convocatoria, quien, aunque no jugó, se espera que sea fundamental en el esquema defensivo de Sergio Scariolo —al frente del bloque malagueño— junto a Tyson Pérez, también recuperado para la causa.

El conjunto andaluz guarda un idilio especial con la Copa cuando el camino pasa por eliminar al Madrid, como ya ocurrió en las finales de Zaragoza 2005 o la semifinal de Badalona 2023.

Horario y dónde ver el Real Madrid – Unicaja hoy

El partido inaugural para ambos equipos en esta edición se disputará en horario estelar, cerrando la primera jornada de cuartos de final en la capital del Turia.

• Horario: El encuentro se jugará hoy, jueves 19 de febrero, a las 21:00 horas (hora peninsular española).

• Televisión: La Copa del Rey 2026 se emite de forma exclusiva a través de DAZN, plataforma que ofrecerá la cobertura íntegra del torneo.

• Online: Los aficionados podrán seguir el choque a través de la aplicación de DAZN en dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

La victoria no solo garantiza el pase a semifinales, sino que otorga un golpe de autoridad moral en un cuadro donde valencianos y malagueños aspiran a romper el binomio tradicional del baloncesto nacional.