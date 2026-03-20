La tensión alcanza su punto álgido en el palacio de los marqueses de Luján. Tras el violento enfrentamiento entre madre e hija, Leocadia decide romper su silencio en una cena familiar marcada por los reproches, mientras Manuel revoluciona el servicio con la contratación de Ricardo.

‘La Promesa’ encara el cierre de la semana con un episodio que promete alterar definitivamente el equilibrio de poder en el palacio. Tras los últimos acontecimientos, marcados por la solicitud de restitución del título de Barón de Linaja para Curro, las alianzas y los secretos familiares comienzan a desmoronarse bajo el peso de las revelaciones.

La gran confesión de Leocadia y el conflicto con Ángela

El eje central de la trama se sitúa en la figura de Leocadia. Tras haber abofeteado a Ángela en un arrebato de ira por la insistencia de esta sobre sus orígenes, la señora de Figueroa se verá obligada a confrontar las consecuencias de sus actos. Ángela, aunque confiesa al mayordomo la agresión física sufrida, decide por el momento ocultar el motivo real de la disputa.

Sin embargo, la calma será breve. Durante una cena familiar que derivará en un cruce de reproches constantes —especialmente centrados en el proyecto del refugio de Martina—, Leocadia perderá definitivamente la templanza. En un giro inesperado, revelará a Cristóbal una verdad que lo cambia todo: le mintió en el pasado y él no es el padre biológico de Ángela. Esta declaración promete dinamitar los cimientos de la familia y abrir un nuevo escenario de incertidumbre para la joven.

Tensiones en el servicio y nuevas alianzas en el hangar

En las estancias del servicio, la situación de María Fernández y Carlo se vuelve insostenible. La tensión entre ambos aumenta tras la confesión de Carlo, quien admite haber gastado el dinero entregado por Manuel en medicinas para su hermano, una decisión que compromete su posición y su relación con María.

Paralelamente, Manuel continúa tomando decisiones ejecutivas que no son del agrado de todos. El heredero ha decidido contratar a Julieta como su ayudante para llevar las cuentas de su empresa, una determinación que defenderá con firmeza frente a las críticas de Ciro. La propia Julieta no se amedrantará y se enfrentará a Leocadia, Alonso y Lorenzo para reivindicar su independencia profesional.

Cambios estratégicos y nuevos roles en palacio

La estructura del palacio también sufre modificaciones de calado. Justo cuando Ricardo se disponía a despedirse de Pía y del resto del servicio para abandonar ‘La Promesa’, Manuel interviene para ofrecerle el puesto de su ayuda de cámara. A pesar de las quejas de Cristóbal ante el Marqués por esta contratación, Alonso se mostrará tajante, poniendo a Cristóbal en su sitio y ratificando la decisión de su hijo.

Por último, Martina, siguiendo el consejo técnico de Jacobo tras su fracaso con Doña Pilarcita y su desencuentro con Adriano, presentará una reestructuración de su proyecto del refugio. Esta nueva visión, basada en números y datos técnicos, será el foco de las críticas durante la fatídica cena familiar que servirá de preámbulo a la gran revelación de la noche.