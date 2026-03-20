El Estadio de la Cerámica acoge este viernes, 20 de marzo, el duelo inaugural de la jornada 29. El conjunto castellonense, asentado en puestos de Liga de Campeones, recibe a una Real Sociedad que busca reengancharse a la lucha europea en un escenario de máxima exigencia.

La competición doméstica no se detiene y este viernes ofrece uno de los duelos más atractivos de la jornada 29 de LaLiga EA Sports. El Villarreal CF y la Real Sociedad se ven las caras en el feudo amarillo en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones europeas de ambos conjuntos de cara al último tercio del campeonato.

El Villarreal, un fortín en la lucha por la Champions

El equipo local llega a esta cita en un momento de forma excepcional. Actualmente, el Villarreal ocupa la cuarta posición de la tabla clasificatoria con 55 puntos, consolidándose como un firme candidato a disputar la próxima edición de la Champions League. Su balance hasta la fecha es de 17 victorias, 4 empates y 7 derrotas, con un registro goleador de 51 tantos a favor y 33 en contra.

La gran fortaleza de los castellonenses reside en el Estadio de la Cerámica, donde han logrado 11 victorias en lo que va de curso, cediendo apenas un empate y dos derrotas. Tras sus recientes compromisos frente al Deportivo Alavés y el Elche, el equipo dirigido por el banquillo amarillo afronta este choque antes de encarar un calendario exigente con visitas al Girona FC y al Athletic Club.

Una Real Sociedad obligada a reaccionar a domicilio

Por su parte, la Real Sociedad aterriza en Castellón situada en la séptima plaza con 38 puntos. El conjunto donostiarra, que viene de medirse a rivales de la entidad de Osasuna y Atlético de Madrid, necesita sumar de tres en tres para no perder la estela de los puestos que dan acceso a competiciones continentales.

Los pupilos de Imanol Alguacil presentan un balance equilibrado de 10 victorias, 8 empates y 10 derrotas. Sin embargo, su asignatura pendiente esta temporada reside en los desplazamientos, donde solo han podido cosechar 3 victorias en 14 salidas. Tras el duelo de hoy, el equipo txuri-urdin tendrá que recibir al Levante y visitar Vitoria para medirse al Deportivo Alavés.

Horario: ¿A qué hora se juega el Villarreal – Real Sociedad?

El encuentro entre el Villarreal y la Real Sociedad se disputará hoy, viernes 20 de marzo, a las 21:00 horas (hora peninsular). El Estadio de la Cerámica será el escenario donde ruede el balón en este inicio de la vigesimonovena jornada de liga.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

La oferta televisiva para seguir este encuentro es amplia, con opciones tanto en la televisión en abierto como en plataformas de pago:

• Televisión en abierto: Se podrá seguir a través de Teledeporte y la plataforma RTVE Play.

• Plataformas de pago: El partido estará disponible en M+ LaLiga, DAZN España y LaLiga TV Bar (para establecimientos públicos).