El conjunto blanco visita este viernes, 20 de marzo, la siempre exigente pista del Žalgiris Arena en la jornada 28 de la competición europea. Los de Chus Mateo buscan consolidar su posición en la tabla en un escenario donde la presión ambiental será protagonista.

El Real Madrid afronta un nuevo compromiso de máxima exigencia en la Euroliga 2025-26. En esta ocasión, la expedición madridista se desplaza hasta Lituania para medirse al Zalgiris Kaunas, un rival que tradicionalmente convierte su feudo en un fortín inexpugnable gracias al apoyo incondicional de su afición. El encuentro, correspondiente a la vigésimo octava jornada de la fase regular, se presenta como una prueba de fuego para las aspiraciones del equipo español en el tramo decisivo de la temporada.

Horario: ¿A qué hora se juega el Zalgiris – Real Madrid?

El partido entre el Zalgiris Kaunas y el Real Madrid tendrá lugar hoy, viernes 20 de marzo, a las 19:00 horas (horario peninsular español). La cita se desarrollará en el Žalgiris Arena de Kaunas, un pabellón con capacidad para más de 15.000 espectadores que garantiza una atmósfera de baloncesto puro.

Televisión: ¿Dónde ver el Zalgiris – Real Madrid en directo?

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro desde España, la retransmisión correrá a cargo de Movistar+, plataforma que posee los derechos en exclusiva de la competición continental.

• Canal de TV: El choque se podrá sintonizar a través de Movistar Plus (dial 7).

• Equipo de retransmisión: La narración y los comentarios técnicos contarán con las voces habituales de la plataforma, entre las que destacan figuras como David Carnicero, Amaya Valdemoro, Fran Fermoso, Lucio Angulo y José Ajero, junto a un amplio equipo técnico compuesto por profesionales como Milena Martín o Nacho Rodríguez.

Además de la emisión televisiva tradicional, el partido podrá seguirse de forma online a través de la aplicación oficial de Movistar+, permitiendo el acceso mediante dispositivos móviles, tabletas u ordenadores para todos los abonados al servicio.