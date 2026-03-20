La ficción de época de RTVE inicia una etapa trascendental tras la trágica pérdida de Adriana. Mercedes toma una decisión drástica sobre la permanencia de Luisa en la Casa Pequeña, mientras las alianzas para acabar con José Luis sitúan a Victoria en una posición límite.

‘Valle Salvaje’ se viste de luto. Tras la muerte de Adriana, la serie ha renovado su cabecera situando a Luisa como la nueva figura central del relato. Sin embargo, el camino de la protagonista no será sencillo, enfrentándose este viernes a la hostilidad de quienes intentan sepultar la verdad sobre el pasado y las intrigas que asolan la villa.

El destino de Luisa y la desconfianza de Bárbara

La situación de Luisa en la Casa Pequeña llega a un punto de no retorno. Mercedes, cuya paciencia parece haberse agotado definitivamente, convoca a la joven y, ante la presencia de su hermana Pepa, le comunica una noticia devastadora: debe abandonar su hogar durante una temporada. Esta expulsión supone un duro revés para Luisa, quien se queda sin apoyos en su búsqueda de justicia.

La soledad de la protagonista se acrecienta al chocar con la incredulidad de su entorno. Bárbara le deja claro que no otorga ninguna veracidad a su teoría sobre la identidad de María; para ella, la hipótesis de que no sea hija de Adriana carece de fundamento, lo que deja a Luisa aislada en su empeño por desvelar lo que realmente sucedió.

Presiones políticas y el ultimátum de Dámaso

En las altas esferas, los movimientos de poder se vuelven más agresivos. Don Hernando continúa ejerciendo una presión asfixiante sobre José Luis, instándole a terminar con Victoria. Para Hernando, el compromiso adquirido no justifica las humillaciones que, a su juicio, ella le está infligiendo.

Por su parte, Victoria se encuentra en una encrucijada mortal. Dámaso le ha lanzado un ultimátum definitivo: o cumple con su parte del trato para destruir a José Luis, o romperá el acuerdo, arrastrándola a ella en su caída junto a su marido. El margen de maniobra de Victoria se estrecha mientras las amenazas de la Santa Hermandad planean sobre la investigación de la muerte del padre de Alejo.

Conflictos familiares y preparativos de boda

Mientras tanto, la gestión de las tierras y los negocios genera nuevos roces. José Luis confronta a Rafael para exigirle explicaciones por no haberse reunido con el mercader que visitó la zona, perdiendo así una oportunidad de acuerdo comercial. Rafael, que recientemente visitaba la tumba de Adriana junto a María para expresar su frustración, sigue lidiando con el peso de la responsabilidad familiar.

En un plano más doméstico, Mercedes intenta mantener las apariencias y las tradiciones. Asegura a Victoria que los preparativos para la ceremonia de Matilde y Atanasio siguen adelante, confirmando que incluirán las flores favoritas de la fallecida Adriana como gesto de respeto. Sin embargo, bajo este manto de cordialidad, Braulio y Alejo son conscientes de que el verdadero interés en don Hernando reside en sus contactos para influir en la justicia y resolver, de una vez por todas, el misterio que rodea el asesinato que atormenta a la familia.