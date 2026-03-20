La serie líder de la sobremesa en Antena 3 encara el final de la semana con la tensión al límite. El chantaje de Gabriel surte efecto y pone en jaque la permanencia de Tasio en la fábrica, mientras Cloe toma una determinación tras los fantasmas del pasado de Marta.

‘Sueños de Libertad’ consolida su hegemonía televisiva tras un mes de febrero histórico. La producción, que atraviesa un momento dulce tras los múltiples fichajes de su tercera temporada, presenta este viernes un episodio marcado por las encrucijadas morales y las decisiones drásticas que afectarán al destino de la colonia.

El sacrificio de Tasio y el chantaje de Gabriel

El conflicto central se traslada a los despachos. Tras las intensas presiones de los últimos días, Gabriel no cede en su empeño de ver a Tasio fuera de la fábrica. A pesar de los intentos iniciales de Pablo Salazar por proteger a su primo, el peso de las pruebas gráficas de su romance con Marisol ha terminado por quebrar su lealtad.

Pablo, acorralado por el temor a que su esposa descubra sus escarceos, decide finalmente claudicar ante las exigencias de su sobrino. En un encuentro clave con Damián, el patriarca de los De la Reina es informado del chantaje. Sin embargo, la confesión de Pablo es definitiva: apoyará el despido de Tasio para salvaguardar su matrimonio y evitar que el escándalo con Marisol salga a la luz, dejando al operario en una situación de total vulnerabilidad.

Dudas éticas y revelaciones del pasado

En el ámbito médico, la angustia se apodera de Luz. La salud de su padre empeora drásticamente, dificultándole la respiración y llevando a la doctora al límite de sus fuerzas. En medio de este dolor, Nieves decide romper su silencio y confesar la verdad sobre su vínculo con el doctor Giralt. La enfermera revela que en el pasado colaboró con el facultativo para aplicar la eutanasia a un paciente terminal, una confesión que resuena con fuerza en Luz, quien ya ha comenzado a plantearse ayudar a su padre a morir.

Por otro lado, la trama de Beatriz sigue avanzando con frialdad. Mientras finge colaboración con Begoña y Claudia para la casa cuna, confiesa a Álvaro sus verdaderas intenciones: desvalijar económicamente a su marido. Paralelamente, la incipiente conexión entre Andrés y Valentina sufre un revés inesperado; al descubrir el pasado militar de él, ella huye presa del pánico al recordar los traumas vividos con su ex, Rodrigo.

La ruptura de la felicidad entre Cloe y Marta

Lo que comenzaba como una celebración idílica termina en desencanto. Cloe y Marta disfrutan de un picnic organizado para celebrar su reconciliación, pero la sombra de Fina vuelve a oscurecer el presente de Marta. Los recuerdos recurrentes de su antigua relación provocan una brecha insalvable durante la cita, lo que lleva a Cloe a abandonar el lugar y tomar una decisión definitiva sobre el futuro de su vínculo sentimental.

Finalmente, la tensión familiar estallará cuando el abogado descubra el reportaje de Digna en el periódico sobre el aniversario de Flor Divina. El hecho de haber actuado a sus espaldas provocará un nuevo enfrentamiento que promete fracturar aún más las relaciones en la casa de los De la Reina.