La gestión de las tierras provoca un enfrentamiento entre Ciro y Leocadia, mientras una carta de Lope rompe el corazón de Vera y Lorenzo acecha los planes de Curro

El palacio de ‘La Promesa’ se prepara para una semana de revelaciones sísmicas y cambios de poder. Entre los capítulos 781 y 784, que se emitirán del 23 al 27 de febrero, la estabilidad de los Luján se verá amenazada por la llegada de Ciro y Julieta, quienes han revolucionado la jerarquía de la finca. Mientras el heredero Manuel intenta asimilar que Julieta es la esposa de su primo, la tensión por el control de las tierras desembocará en un descubrimiento que dejará a Jacobo en una posición comprometida: Leocadia logrará destapar que su oferta de trabajo en Nueva York fue una completa invención.

El traspaso de poder y la ira de Leocadia

La llegada de Ciro para gestionar la finca ha dejado a Leocadia en una posición marginal. La resistencia de la señora a ceder el mando de las tierras provocará momentos de alta tensión con Alonso. El conflicto estallará definitivamente cuando Leocadia descubra que el sobrino del marqués percibirá un 10% de beneficio por su gestión, algo que ella nunca obtuvo. Esta humillación llevará a Leocadia a investigar a sus adversarios, logrando desarticular la farsa de Jacobo sobre su supuesto futuro profesional en Estados Unidos al cierre de la semana.

Por su parte, Julieta continúa descolocando al servicio y a la familia. Su visita a las cocinas para ver a Simona y Candela obligará al mayordomo a recordarle su posición, mientras mantiene una visión crítica sobre Manuel, a quien define como una persona «rara».

Corazones rotos y cartas comprometidas

En el ámbito sentimental, el drama se traslada a las estancias del servicio. Santos entregará a Vera una carta de Lope en la que el cocinero reconoce todas sus mentiras. La noticia destrozará a la doncella, quien, entre lágrimas, pedirá a Pía y Teresa que no vuelvan a mencionar el nombre de Lope. Paralelamente, la relación entre Curro y Ángela atraviesa un momento crítico tras la redacción de la carta al Rey para recuperar la baronía. El hecho de que Curro decida no enviarla aún provocará un alivio en Ángela que Lorenzo, siempre al acecho, utilizará para malmeter contra la pareja.

Secretos revelados y nuevas alianzas

Martina se verá obligada a tomar decisiones drásticas. Tras decidir quedarse en La Promesa para no ver sufrir a Jacobo, la joven intentará marcar distancias con Adriano por un sentimiento de deuda hacia su prometido. Sin embargo, Petra asegura conocer el verdadero motivo por el cual Martina renunció al viaje a Nueva York, una información que podría ser utilizada en su contra.

Mientras tanto, en el servicio, Pía confiesa que sus sentimientos hacia Ricardo se están enfriando y Carlo comienza a sospechar de la naturaleza de la relación entre Samuel y María Fernández. La normalidad parece volver entre Teresa y Cristóbal, aunque el lacayo percibe que algo extraño rodea las respuestas de sus compañeras.