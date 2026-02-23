La serie líder de la sobremesa celebra su segundo aniversario este miércoles en una semana marcada por la amenaza de bigamia de Gabriel y la inminente reaparición de Fina en la colonia

‘Sueños de libertad’ alcanza un hito histórico esta semana. El próximo miércoles, 25 de febrero, el serial de época de Antena 3 cumple dos años de emisiones consolidado como la serie más vista de España, congregando diariamente a casi un millón y medio de espectadores. En el plano narrativo, la trama se recrudece con Gabriel de la Reina (Oriol Tarrasón) en el centro de todas las miradas. El actual villano de la ficción ve cómo su secreto más oscuro corre peligro: la estancia de Beatriz (Xenia Tostado) en Toledo pone al descubierto su bigamia, un hecho que podría dinamitar su posición en la familia.

El descubrimiento de Damián y el regreso de Fina

La tensión sentimental será uno de los ejes vertebradores entre los capítulos del 23 al 27 de febrero. La relación secreta entre Marta de la Reina (Marta Belmonte) y Cloe Dubois (Antea Rodríguez) parece no resentirse a pesar de las presiones externas, pero el viernes marcará un punto de no retorno: Damián descubrirá finalmente que su hija mantiene un romance con Cloe.

Esta revelación coincide con la noticia de la reincorporación de la actriz Alba Brunet a las grabaciones, lo que anticipa el esperado regreso de Fina a la colonia en los próximos meses. Mientras tanto, las intrigas de Don Agustín contra Cloe y Digna obligarán a esta última a intervenir con firmeza, recordando la complejidad de su propio pasado matrimonial.

Extorsiones y conflictos en la colonia

A lo largo de la semana, Gabriel intentará por todos los medios neutralizar la amenaza de Beatriz. Tras ser víctima de una extorsión, el «sobrinísimo» tratará de negociar con ella el martes, aunque para el jueves ya estará planeando una nueva traición. No será hasta el viernes cuando se produzca uno de los momentos más esperados por la audiencia: el primer encuentro cara a cara entre Begoña (Natalia Sánchez) y Beatriz.

En otras estancias de la colonia, el dispensario vivirá momentos críticos. Miguel, tras varios altercados y un enfrentamiento violento con un trabajador, decidirá abandonar su puesto de trabajo. Por su parte, la cantina será testigo de los celos de Claudia hacia Mabel, quien se verá obligada a tomar decisiones drásticas sobre su futuro profesional tras las presiones económicas de Nieves y los vaivenes sentimentales con Salva.

Avance diario de capítulos