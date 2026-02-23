El último sorteo del fin de semana reparte fortuna con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años para el número 64.945 y la serie 023

La jornada de juegos de azar de este domingo, 22 de febrero de 2026, ha dejado una lluvia de premios en los principales sorteos nacionales. El Sueldazo de la ONCE ha sido el gran protagonista del día al repartir su emblemático premio de «renta» mensual, mientras que los sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado, como El Gordo de la Primitiva y la Bonoloto, han completado el mapa de la fortuna de este fin de semana.

Sueldazo de la ONCE: un nuevo ganador de 5.000 euros al mes

El primer premio del sorteo del Sueldazo de la ONCE ha correspondido al número 64.945, serie 023. El poseedor de este boleto ha sido agraciado con 300.000 euros al contado más un sueldo de 5.000 euros mensuales durante los próximos veinte años. Aquellos que posean el número 64.945 pero no la serie indicada percibirán un premio de 20.000 euros.

Asimismo, la ONCE ha realizado cuatro extracciones adicionales, premiadas con 24.000 euros anuales durante 10 años:

11.150 , serie 016

, serie 83.111 , serie 042

, serie 58.039 , serie 034

, serie 43.709, serie 031

Los premios menores incluyen desde los 400 euros para las cinco cifras de las extracciones secundarias sin serie, hasta reintegros de dos euros para quienes coincidan con la última cifra del número principal.

El Gordo de la Primitiva y la Bonoloto

El sorteo dominical de El Gordo de la Primitiva ha arrojado una combinación ganadora compuesta por los números 24, 36, 41, 46 y 53, siendo la clave el 08. Este sorteo, conocido por sus botes acumulados, vuelve a poner a prueba la suerte de los apostantes con una combinación marcada por cifras altas.

Por su parte, la Bonoloto ha cerrado el domingo con los números 6, 15, 36, 38, 43 y 44. En esta ocasión, el número complementario ha sido el 23 y el reintegro ha correspondido al 7.

Como es preceptivo en estas informaciones, se recuerda que la única lista oficial válida para el cobro de premios es la facilitada por las entidades organizadoras: la ONCE y Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda a todos los participantes verificar sus resguardos en los puntos de venta autorizados.