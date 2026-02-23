Los ‘Red Devils’ visitan el Hill Dickinson Stadium con el objetivo de asaltar las plazas de Champions, mientras que los ‘Toffees’ buscan consolidarse en la zona noble de la tabla

La Premier League no se detiene y este lunes, 23 de febrero de 2026, pone el broche de oro a su Jornada 27 con un duelo de históricos en horas bajas y ambiciones renovadas. El Everton recibe al Manchester United en el Hill Dickinson Stadium en un choque de estilos donde los puntos valen oro: los visitantes, quintos con 45 puntos, necesitan ganar para presionar la zona de acceso a la Liga de Campeones, mientras que el conjunto de Liverpool, noveno con 37 puntos, quiere demostrar que su estadio sigue siendo un fortín inexpugnable para los grandes.

Dinámicas y aspiraciones europeas

El Everton de Sean Dyche llega a este encuentro tras una racha irregular, habiéndose medido recientemente al Bournemouth y al Fulham. Con un balance equilibrado de 29 goles a favor y 30 en contra, los «Toffees» han logrado 10 victorias en lo que va de campeonato. Un triunfo hoy les permitiría escalar posiciones y soñar con una plaza en competiciones europeas para la próxima campaña.

Por su parte, el Manchester United aterriza en Liverpool tras enfrentarse a rivales de entidad como West Ham y Tottenham. Los de Old Trafford presentan un potencial ofensivo notable con 47 goles a favor, aunque su fragilidad defensiva (37 goles encajados) sigue siendo su asignatura pendiente. Como visitantes, los «Red Devils» han sumado 4 victorias y 6 empates, un registro que esperan mejorar esta noche para no perder el tren de la cabeza de la liga.

Horario y dónde ver el Everton – Manchester United por televisión

El encuentro entre el Everton y el Manchester United correspondiente a la jornada 27 de la Premier League se disputa hoy, lunes 23 de febrero, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española).

En España, el partido se podrá seguir en directo y en exclusiva a través de:

DAZN : La plataforma posee los derechos de la competición y ofrecerá el choque tanto en su aplicación como en los canales integrados en otros operadores.

: La plataforma posee los derechos de la competición y ofrecerá el choque tanto en su aplicación como en los canales integrados en otros operadores. DAZN 1 (disponible en Movistar y otras plataformas compatibles).

Además de la retransmisión en vivo, se podrán consultar los resultados, la clasificación actualizada y las estadísticas de los jugadores más destacados (pichichi y asistentes) una vez finalice el encuentro.