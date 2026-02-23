El Estadio de Mendizorroza cierra la jornada 25 con un duelo directo por la tranquilidad en la tabla; los de Míchel llegan con la moral alta tras vencer al Barça, mientras que el conjunto de Coudet busca hacerse fuerte en casa

La Jornada 25 de LaLiga EA Sports concluye este lunes, 23 de febrero de 2026, con un enfrentamiento de dinámicas cruzadas en Vitoria-Gasteiz. El Deportivo Alavés recibe al Girona FC en un choque que podría marcar un punto de inflexión para ambos en su lucha por alejarse definitivamente de los puestos de peligro. Con apenas tres puntos de diferencia entre ellos, la victoria se antoja vital: el Alavés (15º con 26 puntos) busca dar un zarpazo ante su público, mientras que el Girona (13º con 29 puntos) intentará aprovechar la inercia positiva tras su reciente e histórica victoria ante el FC Barcelona.

Un duelo de necesidades y altas expectativas

El equipo local, dirigido por el «Chacho» Coudet, llega a este compromiso tras un empate con sabor amargo frente al Sevilla. El técnico argentino ha destacado en la previa la dificultad del encuentro frente a un rival que, en sus palabras, tiene una «jerarquía que no refleja la tabla». Para este duelo, el Alavés podría contar con la participación de refuerzos invernales como Diabaté o Ángel Pérez, mientras que el central finlandés Koski apura sus opciones tras integrarse al grupo recientemente.

Por su parte, el Girona llega en uno de sus mejores momentos de la temporada. La victoria por 2-1 ante el Barça ha insuflado una dosis extra de confianza en el vestuario de Míchel Sánchez. El técnico vallecano recupera para este lunes a Ounahi, una de sus piezas clave en el centro del campo, aunque no podrá contar con el sancionado Joel Roca ni con los lesionados Portu, Van de Beek y Juan Carlos.

Horario y dónde ver el Alavés – Girona por televisión

El encuentro entre el Deportivo Alavés y el Girona FC se disputa hoy, lunes 23 de febrero, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española). Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de los siguientes canales:

M+ LaLiga TV (Dial 54 de Movistar)

(Dial 54 de Movistar) M+ LaLiga TV 2

LaLiga TV Bar (para establecimientos públicos)

Además, el partido podrá seguirse de forma online y a través de dispositivos móviles mediante las aplicaciones oficiales de Movistar Plus+ y las plataformas autorizadas por LaLiga.