El nuevo marco legal elimina las limitaciones presupuestarias autonómicas para conceder el servicio, incorpora dispositivos inteligentes con geolocalización y abre el acceso a enfermos de Alzheimer y usuarios de viviendas tuteladas.

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La teleasistencia en España afronta la mayor transformación de su historia tras la aprobación definitiva en el Congreso de la reforma de la Ley 39/2006 de Dependencia. La nueva normativa convierte la teleasistencia en un derecho subjetivo y universal para todas las personas que tengan reconocida la condición de dependencia, obligando a las comunidades autónomas a prestarlo a quien lo solicite sin poder alegar falta de presupuesto.

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Esta medida tiene un impacto potencial directo sobre más de 1,3 millones de personas con dependencia reconocida en el país y busca poner fin a la gran brecha territorial existente entre comunidades autónomas.

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Garantías contra la aplicación restrictiva

Para evitar que las administraciones resuelvan expedientes complejos limitándose a instalar un terminal de teleasistencia, la ley establece una salvaguarda clave: el servicio no podrá ser la única prestación asignada. Deberá acompañarse obligatoriamente de otros apoyos adaptados a cada usuario dentro de su Programa Individual de Atención (PIA), tales como ayuda a domicilio, centros de día o prestaciones económicas por cuidados familiares.

Salto tecnológico e inclusión de las demencias

El texto legal actualiza el catálogo tecnológico para ir mucho más allá del clásico colgante con botón rojo conectado al teléfono fijo. El nuevo abanico incluye:

Pulseras con geolocalización para su uso en la vía pública.

para su uso en la vía pública. Sensores de caídas y de seguimiento remoto que no requieren acción manual.

que no requieren acción manual. Sistemas de vigilancia pasiva en el hogar (detección de ausencias de movimiento o patrones anómalos).

en el hogar (detección de ausencias de movimiento o patrones anómalos). Dispositivos para enfermos de Alzheimer o demencia, con alertas automáticas ante salidas del domicilio.

Esta innovación permite integrar a personas con deterioro cognitivo moderado o avanzado que hasta ahora quedaban excluidas por no poder pulsar de forma consciente un botón de socorro.

Uso en modelos residenciales y plazos

La reforma amplía también la teleasistencia a personas alojadas en nuevos modelos de convivencia o viviendas tuteladas, adaptando el sistema hacia formas de atención menos institucionalizadas.

Aunque la entrada en vigor plena dependerá de su inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y del posterior desarrollo autonómico, los ciudadanos con la dependencia ya reconocida pueden comenzar a solicitar el servicio a través de los servicios sociales de su comunidad o municipio.