CEUTA — La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alzado la voz para condenar enérgicamente la reciente agresión física sufrida por un celador en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, quien resultó herido tras ser mordido por un paciente.

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Puntos clave del suceso y la reacción sindical:

El incidente: La agresión se produjo en el área de Urgencias del centro hospitalario, donde un profesional de la sanidad pública (celador) fue atacado y mordido en el transcurso de la asistencia. Ceuta Ahora

La agresión se produjo en el área de Urgencias del centro hospitalario, donde un profesional de la sanidad pública (celador) fue atacado y mordido en el transcurso de la asistencia. Ceuta Ahora Acción sindical inmediata: CSIF ha activado de manera urgente su protocolo de atención y apoyo a trabajadores agredidos , ofreciendo asistencia jurídica y psicológica al afectado. Asimismo, el sindicato ha reconocido y aplaudido la rápida y profesional intervención de los vigilantes de seguridad del centro para evitar males mayores. El Faro de Ceuta

CSIF ha activado de manera urgente su , ofreciendo asistencia jurídica y psicológica al afectado. Asimismo, el sindicato ha reconocido y aplaudido la rápida y profesional intervención de los vigilantes de seguridad del centro para evitar males mayores. El Faro de Ceuta Exigencia de medidas contundentes: Ante la reiteración de episodios violentos de esta naturaleza, la organización ha reclamado a las administraciones un refuerzo drástico de la vigilancia. Entre sus demandas principales destaca la instalación de arcos detectores de metales en los accesos y medidas preventivas eficaces. El Faro de Ceuta

Ante la reiteración de episodios violentos de esta naturaleza, la organización ha reclamado a las administraciones un refuerzo drástico de la vigilancia. Entre sus demandas principales destaca la en los accesos y medidas preventivas eficaces. El Faro de Ceuta Clima de inseguridad: Desde el sindicato se insiste en que ningún empleado público debe acudir a su puesto de trabajo sintiendo miedo, recalcando que la presión asistencial no puede justificar en ningún caso que la violencia forme parte de la labor diaria en la sanidad. El Pueblo de Ceuta

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