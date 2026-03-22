El FC Barcelona dormirá en lo más alto de la tabla hasta después del parón de selecciones tras vencer por la mínima al Rayo Vallecano (1-0). Fue un ejercicio de resistencia pura en el que el conjunto de Hansi Flick sobrevivió al asedio visitante gracias a la actuación heroica de su portero y a la contundencia aérea de su capitán.

Joan García: El muro que sostuvo los tres puntos

El nombre propio del encuentro fue, sin duda, Joan García. Pese a las dudas sobre su estado físico antes del pitido inicial —que obligaron a Szczesny a calentar en la banda—, el guardameta catalán cuajó un partido sensacional:

Salvador desde el inicio: A los 53 segundos de juego, frustró un remate a bocajarro de Carlos Martín tras un error defensivo local.

A los 53 segundos de juego, frustró un remate a bocajarro de Carlos Martín tras un error defensivo local. Recital en la segunda mitad: Ante un Rayo volcado, el portero evitó el empate con tres intervenciones de mérito ante disparos de Álvaro García, Unai López y De Frutos.

Un gol de estrategia para romper el muro

En un partido donde el fútbol fluido brilló por su ausencia y Lewandowski pasó inadvertido, la pizarra salvó al Barça. Antes del descanso, un saque de esquina botado por Joao Cancelo encontró a Ronald Araújo, quien aprovechó una mala salida de Batalla para cabecear al fondo de la red y poner el definitivo 1-0.

«El Rayo hizo sudar sangre a un Barcelona que se encomendó a Joan García… El resultado no hace justicia a un Rayo que obligó al Barça a un ejercicio de resistencia casi agónica», destaca la crónica de AS.

Agotamiento post-Champions

El equipo blaugrana volvió a mostrar síntomas de fatiga tras su duelo europeo contra el Newcastle. El Rayo de Íñigo Pérez, a pesar de las rotaciones y de haber jugado Conference League el pasado jueves, dominó de cabo a rabo la segunda parte. La falta de puntería de los vallecanos, especialmente en una clara ocasión del Pacha Espino, permitió que el marcador no se moviera.

Con este triunfo, el Barcelona cumple el objetivo de Hansi Flick: hacer pleno de puntos antes del parón internacional y mantener el liderato de la Liga, aunque con mucho margen de mejora en lo físico y en lo táctico.