El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, confirmó este domingo que las fuerzas armadas de la isla han iniciado preparativos ante la posibilidad de una agresión militar por parte de Estados Unidos. En una entrevista concedida al programa Meet the Press de NBC News, el diplomático advirtió que, aunque consideran el escenario poco probable, sería «ingenuo» no prepararse para una defensa nacional.

Un clima de hostilidad tras la caída de Maduro

La tensión entre Washington y La Habana ha alcanzado niveles críticos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado enero. Desde entonces, la administración de Donald Trump ha endurecido su retórica:

Advertencias directas: El secretario de Estado, Marco Rubio , sugirió que el gobierno cubano debería estar «preocupado» por una posible intervención.

El secretario de Estado, , sugirió que el gobierno cubano debería estar «preocupado» por una posible intervención. Declaraciones de Trump: El mandatario estadounidense afirmó recientemente que sería un «honor tomar» el país y actuar con total libertad sobre la isla.

El «bloqueo petrolero» asfixia a la isla

Más allá de la amenaza militar, Cuba enfrenta una crisis interna sin precedentes debido a una orden ejecutiva de Trump que impone aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. Esta medida ha provocado:

Apagones récord: Cortes crónicos que afectan la vida diaria de la población.

Cortes crónicos que afectan la vida diaria de la población. Parálisis estatal: Hospitales, transporte público y fábricas operan bajo mínimos debido a la falta de crudo, antes suministrado por Venezuela.

«Es una situación muy grave… Esperamos que este boicot no dure y no se mantenga para siempre», declaró Fernández de Cossío, subrayando que Cuba no representa una amenaza para la seguridad de EE. UU.

Disposición al diálogo pese a las armas

A pesar de la movilización de las fuerzas armadas, el viceministro reiteró que Cuba «no tiene ningún conflicto» con su vecino del norte y que la prioridad sigue siendo una salida diplomática. La Habana se mantiene abierta a establecer una relación de respeto y a retomar vínculos comerciales, siempre que se garantice el derecho de la isla a proteger su soberanía.