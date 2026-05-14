El astro balear inaugura su renovado museo en Manacor aclarando su postura ante los comicios blancos: «Quería cortar de raíz las especulaciones» sobre una posible candidatura.

MANACOR – En un acto cargado de simbolismo y recuerdos, Rafa Nadal ha reaparecido hoy, 14 de mayo de 2026, para la reinauguración del Rafa Nadal Museum en su academia de Manacor. Rodeado de los trofeos que forjaron su leyenda, el ganador de 22 Grand Slams ha aprovechado la ocasión para cerrar definitivamente cualquier debate sobre su regreso a las pistas y, sobre todo, para aclarar su papel en la convulsa actualidad del Real Madrid.

«No participo de la especulación»

Tras el comunicado emitido ayer en sus redes sociales, Nadal ha explicado personalmente por qué decidió desvincularse de cualquier candidatura a la presidencia del club blanco. Aunque se le había ligado estrechamente a la figura de Enrique Riquelme —patrocinador de varios proyectos de su academia—, el extenista ha querido mostrar una posición de absoluta neutralidad y respeto.

«Tengo una buena relación con Enrique, pero también tengo un grandísimo respeto por Florentino y por todo lo que ha hecho por el Real Madrid. No quería alimentar una especulación de la que no participo», afirmó con rotundidad.

Nadal ve con buenos ojos la convocatoria de elecciones para que el socio decida tras una temporada que calificó de «difícil». Sobre la alternativa de Riquelme, fue cauto: «De Florentino sé lo que puede aportar porque lo ha demostrado; Enrique sería una apuesta nueva y tendría cosas que demostrar».

El adiós definitivo a la raqueta

A punto de cumplirse dos años de su retirada oficial en las Finales de la Copa Davis de 2024, Nadal ha sido tajante sobre un posible regreso: «El tenis es una página cerrada, bien cerrada».

El balear confesó que, aunque el proceso físico fue duro, se siente en paz por haber «explorado esa última oportunidad» que le permitió viajar con su hijo en sus primeros meses de vida. «Llegué al límite de mis posibilidades físicas. Fui feliz haciendo lo que hacía, pero esa etapa se tenía que cerrar», admitió con serenidad.

«Fuera de la pista soy una persona normal»

Fiel a su humildad característica, el manacorí reflexionó sobre su legado y su imagen pública. Pese a ser uno de los deportistas más admirados de la historia, Nadal insiste en que su excepcionalidad se limitaba al terreno de juego.

Sobre su normalidad: «Lo único en lo que no era normal era jugando al tenis, porque fui mejor que la mayoría. En la vida soy igual de normal que cualquier otro».

«Lo único en lo que no era normal era jugando al tenis, porque fui mejor que la mayoría. En la vida soy igual de normal que cualquier otro». Sobre la paternidad: Confesó que el nacimiento de su hijo fue el mejor momento de su vida, aunque admitió entre risas que el instante del parto no fue «emocionante» sino que estuvo «bastante asustado».

Confesó que el nacimiento de su hijo fue el mejor momento de su vida, aunque admitió entre risas que el instante del parto no fue «emocionante» sino que estuvo «bastante asustado». Valores: El objetivo del nuevo museo, según explicó, es fomentar la práctica del deporte amateur como fuente de salud y valores educativos para los jóvenes.

Nadal concluyó asegurando que ahora está centrado en sus proyectos personales —»que no son pocos»— y sufriendo como un aficionado más con el RCD Mallorca, que pelea por salvar la categoría en un final de liga agónico.