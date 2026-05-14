ESTAMBUL – El futuro de Bernardo Silva parece estar dando un giro dramático hacia el Bósforo. Tras confirmarse su salida del Manchester City después de una histórica etapa de nueve años, el talentoso mediapunta portugués estaría muy cerca de convertirse en el nuevo referente del Galatasaray, dejando en el camino las aspiraciones del FC Barcelona.

El rechazo al Barcelona y el factor económico

A pesar de que el club catalán fue durante mucho tiempo el destino preferido de Silva, las negociaciones se han estancado definitivamente. Según fuentes cercanas a la operación, la oferta presentada por el Barcelona no cumplió con las expectativas financieras del jugador ni de su agente, Jorge Mendes. Ante la imposibilidad del club azulgrana de competir en términos salariales, el entorno de Silva ha comenzado a explorar otras vías con mayor decisión.

Galatasaray: Una oferta «irrechazable»

Mientras el interés de España se enfriaba, el Galatasaray ha irrumpido con una fuerza económica devastadora. Se informa que el agente de Silva ya se encuentra en Estambul para ultimar los detalles de un contrato que convertiría al portugués en uno de los jugadores mejor pagados de la liga turca.

La propuesta turca: Se habla de un contrato de 3 años con un paquete total cercano a los 50 millones de euros (aproximadamente 10 millones netos por temporada más bonos de fichaje).

Se habla de un contrato de con un paquete total cercano a los (aproximadamente 10 millones netos por temporada más bonos de fichaje). El mediador clave: El excompañero de Silva en el City, İlkay Gündoğan, habría sido una pieza fundamental en las conversaciones, intentando convencer al luso de unirse al proyecto liderado por Okan Buruk.

La Juventus, en un segundo plano

La Juventus de Luciano Spalletti también ha intentado seducir al internacional portugués. Sin embargo, la prensa italiana, incluyendo medios como Tuttosport, asegura que la oferta de la «Vecchia Signora» (estimada en unos 6 millones de euros más bonos) es significativamente inferior a la de los turcos. Aunque Silva llegó a pedir referencias sobre Turín a sus compatriotas Cristiano Ronaldo y Danilo, el músculo financiero de Estambul parece estar ganando la partida.

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«El Galatasaray está a punto de cerrar el trato. La diferencia económica es demasiado amplia para que otros clubes europeos puedan competir ahora mismo», señalan fuentes desde Italia.

Con el mercado de fichajes a punto de abrirse formalmente, todo indica que el «Mago» de Lisboa cambiará el azul del Etihad por el aire ferviente del RAMS Park. ¿Será Estambul el próximo destino de la magia de Bernardo?