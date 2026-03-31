La gala de ‘Tierra de nadie’ de este martes, 31 de marzo, ejecutará una eliminación sorpresa en Playa Destino y revelará el futuro de Alberto Ávila tras permanecer bajo observación por una infección.

El programa de telerrealidad ‘Supervivientes 2026’ afronta una de sus semanas más determinantes con un giro inesperado en la mecánica del concurso. Tras la reciente incorporación de Nagore Robles, la organización ha anunciado una expulsión extraordinaria que tendrá lugar durante la gala de ‘Tierra de nadie’ este martes, 31 de marzo, a partir de las 23:00 horas. Esta salida se sumará a la eliminación ordinaria prevista para el próximo jueves, lo que supondrá, de no mediar cambios, la marcha de dos concursantes de forma consecutiva.

La eliminación de esta noche, que se produce apenas dos días después de la salida de Marisa Jara, se dirimirá entre los actuales habitantes de Playa Destino: Darío Linero, Borja Silva y Gabriela Guillén. A través de un televoto exprés, la audiencia decidirá quién debe abandonar definitivamente Honduras, lo que conllevará la desaparición de dicha localización. Los dos supervivientes que logren salvarse se integrarán en los equipos principales de Playa Victoria y Playa Derrota, haciendo efectiva la esperada unificación.

Revelaciones en la Palapa y el futuro de Alberto Ávila

Este proceso de unificación obligará a una apertura excepcional de la Palapa, escenario donde se producirán revelaciones de gran calado para la convivencia. Entre ellas destaca la situación de Almudena Porras, quien descubrirá que tanto su novio, Borja, como su ex, Darío, han permanecido en el concurso sin regresar a España, en contra de lo que se le había hecho creer hasta la fecha.

No obstante, la atención médica también se centrará en Alberto Ávila. Tras varios días en observación debido a una infección en su muñón, los servicios médicos del programa comunicarán esta noche la decisión definitiva sobre su continuidad. En caso de no presentar un diagnóstico favorable que garantice su integridad física, el concursante podría verse obligado a un abandono forzoso de la experiencia.

Ceremonia de salvación y juegos de recompensa

En el plano estrictamente competitivo, los grupos de Playa Victoria y Playa Derrota se medirán en ‘La ladera del Parnaso’, un espectacular juego de recompensa que exigirá coordinación y rapidez. El premio en liza para los ganadores serán unas torrijas, alimento especialmente valorado dadas las condiciones de supervivencia.

Por su parte, el grupo de nominadas compuesto por Claudia Chacón, Maica Benedicto, Ivonne Reyes y Paola Olmedo se someterá a la tradicional ceremonia de salvación. Una de ellas quedará fuera de la lista de candidatos a la expulsión del jueves. La velada contará además con la presencia en plató de Marisa Jara, primera expulsada de la edición, quien analizará su paso por el concurso tras su regreso de la isla.