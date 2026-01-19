Comienzo de semana muy complicado para el bolsillo de los consumidores. El precio medio de la electricidad para este lunes 19 de enero de 2026 se ha situado en los 191,85 euros por megavatio hora (MWh) para aquellos usuarios con tarifa regulada (PVPC) o indexada al mercado libre. Esta cifra supone un incremento drástico del 30,08% respecto a la jornada de ayer domingo, cuando el coste medio fue de 147,49 euros.

Según los datos de Red Eléctrica, estos importes finales incluyen conceptos adicionales como impuestos y peajes, lo que explica que sean superiores a los precios mayoristas que marca habitualmente el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Las horas más caras: El pico supera los 300 euros

La factura eléctrica se verá especialmente castigada durante la tarde-noche de hoy. El tramo más crítico se registrará entre las 19:00 y las 20:00 horas, momento en el que la luz alcanzará su máximo diario de 317,60 euros/MWh. La tensión en los precios comenzará una hora antes, ya que entre las 18:00 y las 19:00 horas también se superará la barrera de los 300 euros (314,89 euros/MWh).

Las horas más baratas: Oportunidad de ahorro de madrugada

Para minimizar el impacto de esta subida, el mejor momento para utilizar los electrodomésticos de mayor consumo se encuentra en la madrugada. La hora más económica de la jornada se sitúa entre las 04:00 y las 05:00 horas, con un precio de 119,74 euros/MWh. El resto de tramos asequibles se concentran antes del amanecer, con una única ventana de alivio durante el día entre las 14:00 y las 15:00 horas (151,50 euros/MWh).

Evolución del precio por tramos horarios (PVPC)

Para una mejor planificación del gasto, estos son los costes detallados para cada hora de este lunes:

• Madrugada: Los precios oscilan entre los 136,77 euros al inicio de la jornada hasta tocar el mínimo de 119,74 euros a las 04:00. A partir de las 06:00, el coste empieza a escalar rápidamente.

• Mañana: El primer repunte importante llega entre las 08:00 y las 09:00 (233,76 euros), manteniéndose por encima de los 200 euros durante todo el bloque matinal.

• Tarde: Tras un respiro relativo después de comer, el precio vuelve a subir progresivamente desde los 155,42 euros a las 15:00 hasta alcanzar los picos máximos de la noche.

• Noche: Tras alcanzar el máximo de 317,60 euros a las 19:00, la electricidad comenzará a bajar de forma lenta, cerrando el día entre las 23:00 y las 24:00 horas con un precio de 152,19 euros.