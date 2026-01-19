Tras un fin de semana marcado por la inestabilidad y el temporal, Ceuta inicia la semana con una notable mejoría en el estado del cielo, aunque el ambiente seguirá siendo puramente invernal. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad experimentará una transición hacia cielos más despejados a lo largo del día.

El tiempo hoy: del gris al azul

La jornada de este lunes estará marcada por dos mitades bien diferenciadas:

• Mañana: Se esperan cielos nubosos durante la madrugada y las primeras horas. Existe una baja probabilidad de tormentas hasta el mediodía, un remanente de la inestabilidad de los días previos.

• Tarde y noche: A partir de mitad del día, el escenario evolucionará hacia un cielo despejado, terminando la jornada con apenas algunos intervalos de nubes bajas. No se esperan precipitaciones durante este periodo.

Temperaturas y sensación térmica

Aunque la temperatura máxima sube ligeramente, el frío seguirá presente debido al viento:

• Máxima: 15°C (estable respecto al domingo).

• Mínima: 9°C.

• Sensación térmica: El viento de poniente (oeste) hará que la sensación de frío sea mayor, desplomándose hasta los 6°C en las horas más frías.