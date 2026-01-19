La compañía ferroviaria Iryo ha aportado nuevos datos técnicos sobre el convoy que protagonizó el trágico descarrilamiento en Adamuz (Córdoba). Según el último comunicado emitido por la operadora este lunes 19 de enero de 2026, el tren de Alta Velocidad implicado es de nueva construcción (fabricado en 2022) y contaba con todos los mantenimientos al día.

Un tren de última generación y revisado

Iryo ha subrayado que el material rodante accidentado tenía apenas cuatro años de vida y que su última revisión técnica se había completado satisfactoriamente el pasado 15 de enero, apenas cuatro días antes de la tragedia que ya suma 39 fallecidos.

• Estado del convoy: Se trata de una unidad fabricada en 2022, lo que la sitúa como una de las más modernas de la red ferroviaria española.

• Mantenimiento: La compañía insiste en que el tren cumplía estrictamente con los protocolos de seguridad.

Incertidumbre sobre las causas

Tanto la compañía como el Ministerio de Transportes coinciden en lo desconcertante del suceso. El ministro Óscar Puente ya manifestó durante la madrugada su «extrañeza» ante el hecho de que el descarrilamiento se produjera en un tramo de vía completamente recto.

Iryo se ha adherido a estas palabras, reiterando que, por el momento, «se desconocen las causas» que pudieron provocar que un tren nuevo y recién revisado se saliera de la vía, invadiendo la trayectoria del Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario.