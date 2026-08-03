La final del ATP 500 de Washington entre el español Rafa Jódar y el estadounidense Taylor Fritz no pudo disputarse el domingo debido a la lluvia. El encuentro ha sido reprogramado para este lunes 3 de agosto y comenzará no antes de las 19:00 horas en España, una hora menos en Canarias.

La intensa lluvia obligó a modificar varias veces el horario de la final masculina hasta que la organización decidió aplazarla definitivamente. Jódar y Fritz deberán volver a esperar este lunes, ya que la previsión meteorológica todavía podría condicionar el desarrollo de la jornada.

Antes del partido masculino se reanudará la final femenina del WTA 500 de Washington, suspendida cuando Jessica Pegula dominaba a Alexandra Eala por 6-3 y 1-2. Ese encuentro continuará a partir de las 18:00 horas, las 17:00 en Canarias.

La final entre Jódar y Fritz comenzará después del duelo femenino, aunque la organización ha establecido que en ningún caso arrancará antes de las 19:00 horas peninsulares. Si la final de la WTA se prolonga, el partido masculino comenzará inmediatamente después.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos tenistas. El primero tuvo lugar en febrero, en Delray Beach, donde Fritz se impuso por 7-6 y 6-4 en un partido muy igualado.

Jódar afronta en Washington una de las citas más importantes de su trayectoria después de consolidar su salto al circuito principal. El español buscará tomarse la revancha y conquistar el título ante uno de los principales favoritos del torneo.

El aplazamiento complica además el calendario de los dos finalistas, que deberán viajar directamente a Montreal para disputar el siguiente Masters 1.000. Tanto Fritz como Jódar parten como cabezas de serie, por lo que no tendrán que jugar la primera ronda.

La final podrá seguirse en televisión a través de Movistar Plus+.