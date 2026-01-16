Vox ha decidido retirar a Javier Ortega Smith de su último puesto de responsabilidad a nivel nacional dentro de la formación. El dirigente deja de ser portavoz de la comisión de Justicia del Congreso, consolidando así su salida progresiva de los cargos de relevancia que ejercía en nombre del partido.

Ortega Smith, quien fuera mano derecha de Santiago Abascal en los primeros años de Vox, había perdido previamente otras posiciones clave. En noviembre de 2025, fue apartado de la portavocía adjunta en el Congreso, y en diciembre perdió su asiento en la cúpula del partido, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Ahora, con su reemplazo en la comisión de Justicia por el diputado Juan José Aizcorbe, Ortega Smith ya no ocupa ningún cargo de máxima responsabilidad nacional que dependa directamente de Vox.

Según los registros del Congreso, desde el pasado 9 de enero, Ortega Smith figura únicamente como vocal en la comisión de Justicia, aunque mantiene otros puestos menores, como vocal en dos comisiones y en la Diputación Permanente, y portavoz adjunto en la comisión de Interior. A nivel municipal, sigue siendo portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, una responsabilidad que no depende del partido a nivel nacional.

El distanciamiento de Ortega Smith con la dirección de Vox se remonta a la Asamblea General de enero de 2024, cuando Abascal remodeló la cúpula del partido y relegó a quien había sido su secretario general (2016-2022) y vicepresidente (2022-2024) a un papel secundario. Desde entonces, Ortega Smith ha mantenido posturas discrepantes, como criticar la alianza del partido con Donald Trump, apoyar la fundación del exdirigente Iván Espinosa de los Monteros y participar en actos públicos pese a las directrices de Abascal.

Tras el último cese, Ortega Smith publicó un mensaje en sus redes sociales en el que defendió su labor como jurista y dirigente político: «Siempre he cumplido mi labor con lealtad, profesionalidad y un único objetivo: la defensa de España y los españoles», señaló, añadiendo que continuará trabajando «con la misma fuerza y determinación de siempre, a pesar de la hostilidad de nuestros enemigos y la ingratitud de los otros».

Con esta decisión, Vox completa la paulatina retirada de Ortega Smith de los puestos de máxima responsabilidad que había ocupado durante más de una década dentro de la formación.