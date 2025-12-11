La Ciudad Autónoma de Ceuta ha hecho pública la propuesta de resolución provisional de las ayudas destinadas a familias con hijos menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Estas subvenciones buscan financiar las terapias recibidas durante este año y representan un apoyo directo a los hogares que acompañan procesos terapéuticos esenciales para el desarrollo de los menores.

El programa cuenta con un presupuesto total de 150.000 euros, aprobado tras una modificación presupuestaria de la Asamblea en junio. Cada familia beneficiaria recibirá un pago único de 200 euros, compatible con otras ayudas de administraciones públicas, un punto clave para quienes combinan distintos tratamientos y recursos.

Solicitudes excluidas y plazo de alegaciones

Algunas solicitudes no han sido admitidas por no presentar la documentación requerida, tal como establece la Base 6.2 de la convocatoria. La Ciudad recuerda que este trámite es imprescindible para garantizar que las ayudas se conceden conforme a los criterios establecidos.

Las familias afectadas podrán presentar alegaciones en un plazo de 10 días naturales, antes de la publicación de la resolución definitiva.

Resolución provisional sin efecto económico inmediato

La Ciudad aclara que la resolución provisional no genera derecho económico definitivo ni sobre las cuantías asignadas. La concesión efectiva y el inicio del procedimiento de pago se producirán únicamente tras la publicación de la resolución final.

El listado completo de beneficiarios y excluidos se puede consultar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE).