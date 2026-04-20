El panorama político internacional ha vivido este fin de semana un punto de inflexión en la Ciudad Condal. Durante la clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido ungido por los principales líderes de la izquierda global como su figura de referencia, recibiendo elogios unánimes por su resistencia política y su capacidad para frenar el avance de la ultraderecha en Europa.

Un cierre histórico junto a Lula y Sheinbaum

La cumbre no solo ha servido para estrechar lazos diplomáticos, sino para escenificar un frente común frente a los movimientos populistas de derecha. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue uno de los más contundentes al afirmar que Sánchez «ha hecho algo extraordinario» al mantener un gobierno progresista en un contexto de polarización extrema. «Sánchez está haciendo crecer el rebaño progresista», señaló el mandatario brasileño, subrayando la importancia de España como faro para otros países.

Por su parte, la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, simbolizó la «paz sellada» entre ambos países, inaugurando una nueva etapa de colaboración tras años de relaciones gélidas.

«El tiempo de la ultraderecha ha llegado a su fin»

En un discurso cargado de optimismo y combatividad, Sánchez lanzó un mensaje directo a la denominada «internacional ultraderechista». Según el presidente español, el ruido generado por estos movimientos no es señal de fuerza, sino de desesperación: «No gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba», sentenció ante un auditorio entregado.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue su llamamiento a recuperar el «orgullo de ser de izquierdas», rechazando términos peyorativos como «zurdos», «progres» o «woke».

«Han intentado que nos avergoncemos de nuestras ideas, pero esto se acabó. Hoy en Barcelona, la vergüenza cambia de bando y lo va a hacer para siempre. A partir de ahora, la vergüenza es para ellos», proclamó Sánchez.

Desafíos globales: Algoritmos y Democracia

Más allá de la retórica partidista, la cumbre abordó retos técnicos y sociales. Sánchez hizo especial hincapié en la necesidad de gobernar la tecnología, advirtiendo que los algoritmos no pueden ser herramientas que «premien el odio» o condicionen las democracias mediante la desinformación.

Pese al éxito internacional y el ambiente de «optimismo progresista inesperado» que se respira en Barcelona, el presidente español regresa a Madrid consciente de que los retos internos persisten, con una agenda legislativa ajustada y las próximas elecciones andaluzas en el horizonte, que medirán si este «impulso de Barcelona» se traduce en votos en casa.