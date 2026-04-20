El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este lunes el acto institucional conmemorativo del 40º aniversario de la Ley General de Sanidad, la norma que en 1986 sentó los pilares del sistema sanitario público, universal y gratuito en España.

El evento, celebrado en Madrid, ha servido no solo para celebrar cuatro décadas de protección social, sino también para rendir un sentido homenaje a su principal impulsor, el exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por la banda terrorista ETA en el año 2000.

Un respaldo institucional de alto nivel

Sánchez ha estado acompañado por una nutrida representación del Ejecutivo, evidenciando la importancia que el Gobierno otorga a la sanidad pública como eje de la cohesión social. Entre los asistentes destacaron:

Mónica García , ministra de Sanidad.

, ministra de Sanidad. Arcadi España , ministro de Hacienda.

, ministro de Hacienda. Pablo Bustinduy , ministro de Derechos Sociales.

, ministro de Derechos Sociales. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud.

El análisis de un hito histórico

El acto ha contado con dos mesas redondas fundamentales para entender la magnitud de esta normativa:

Génesis de la Ley: La exministra de Sanidad, Elena Salgado, junto a Rosa Lluch (hija de Ernest Lluch), han analizado el complejo proceso político y social que permitió la aprobación de la ley el 25 de abril de 1986. Impacto Social: Un panel compuesto por médicos, enfermeras y pacientes ha debatido sobre la transformación real que supuso pasar de un modelo de Seguridad Social limitado a un sistema de derecho universal.

«La Ley General de Sanidad no solo fue una reforma administrativa, fue el pacto de ciudadanía más importante de nuestra democracia moderna», se destacó durante las ponencias.

Consenso parlamentario frente a la memoria

La celebración llega poco después de que el Congreso aprobase una proposición no de ley para reconocer la figura de Lluch y su legado. Dicha iniciativa contó con el apoyo de casi todo el arco parlamentario, con la única excepción de Vox.

El texto aprobado insta al Gobierno a continuar con la difusión del valor de esta normativa a través de exposiciones y jornadas, subrayando que la igualdad de condiciones en el acceso a la salud sigue siendo el corazón de la modernización de España.

Con este acto, el Ejecutivo reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) frente a los retos del siglo XXI, manteniendo viva la memoria de quienes, como Ernest Lluch, trabajaron por una sanidad que no dejara a nadie atrás.