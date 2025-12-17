El Gobierno de Pedro Sánchez ha promovido que las Escuelas Europeas de Bruselas retiren la festividad del Día de Reyes del calendario escolar para el curso 2026-2027. La iniciativa se llevó a cabo a través de la Representación Permanente de España en la capital europea, conocida como la «embajada española».

El Partido Popular Europeo (PPE) ha criticado la medida, calificándola de ataque a los «valores cristianos» de los países del Mediterráneo. Según los populares, el Ejecutivo habría priorizado cuestiones lingüísticas y políticas frente a tradiciones culturales, buscando mantener el apoyo de socios independentistas en España.

El calendario aprobado por los 13 centros educativos europeos distribuidos en seis países establece que las clases finalizarán el 18 de diciembre de 2026 y se reanudarán el 4 de enero de 2027, haciendo lectivos los días 4, 5 y 6 de enero. Este último coincide con la Epifanía, una de las festividades más importantes del calendario cultural y familiar español.

Dolors Montserrat, líder del PPE español, ha denunciado que la medida no se aplica de igual manera en otros centros del sistema europeo, generando «diferencias de trato» y malestar entre las familias afectadas. Los representantes españoles han solicitado mantener el modelo de cursos anteriores, que incluía vacaciones del 23 de diciembre al 6 de enero inclusive, con regreso a clases el 7 de enero.

Algunos países han apoyado esta postura para respetar los valores cristianos mayoritarios en Europa, mientras que otros han propuesto soluciones parciales, como eximir únicamente a la sección española de asistir a clase el 6 de enero.

Montserrat y un grupo de eurodiputados han enviado una carta formal al Comisario responsable y a otras autoridades competentes, solicitando revisar el calendario al considerar que la medida «vulnera los principios de diversidad cultural, igualdad entre Estados miembros y equidad entre centros del mismo sistema».