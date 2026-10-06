Analistas advierten de que una infracción disciplinaria o cualquier sospecha de irregularidad judicial conllevaría el aislamiento, la pérdida de redenciones de pena y el retraso en su eventual traslado a España.

La divulgación de una llamada telefónica efectuada en 2025 entre Daniel Sancho y su madre, Silvia Bronchalo, ha desencadenado un profundo debate sobre el impacto legal y disciplinario que este episodio podría acarrear para el ciudadano español en el sistema penitenciario de Tailandia. En la grabación filtrada, el joven chef requiere a su progenitora el envío de una suma de 100.000 euros, un dinero destinado aparentemente a la adquisición de un terreno en el país asiático y a susurrar «en los oídos de ciertas personas», una expresión que ha generado diversas elucubraciones en torno a un eventual intento de soborno o intermediación ante las autoridades judiciales.

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El análisis de las repercusiones de este suceso ha adquirido una notable dimensión informativa tras las valoraciones ofrecidas por Joaquín Campos, escritor y autor de una obra monográfica sobre el caso Sancho. En declaraciones vertidas en el espacio La tarde se mueve, el periodista ha remarcado la extrema gravedad que reviste cualquier atisbo de interferencia en el sistema judicial del país asiático: «La posibilidad de comprar un tribunal es algo gravísimo que no solo afectaría a Daniel Sancho, sino a las personas que han podido mediar», defendió este lunes el investigador.

Sanciones disciplinarias y pérdida de beneficios penitenciarios

Las implicaciones directas para Daniel Sancho no se limitarían al ámbito puramente procesal, sino que afectarían de lleno a su régimen de vida en el centro penitenciario donde cumple condena. Según detalló Joaquín Campos a partir de las consultas realizadas con sus fuentes, una infracción de carácter disciplinario vinculada a las comunicaciones no autorizadas o al contenido de las mismas dentro de la prisión podría desencadenar una serie de medidas punitivas graduadas por la administración carcelaria tailandesa.

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Entre las consecuencias disciplinarias que podrían imponerse al recluso español se contemplan las siguientes:

Descenso de categoría: Clasificación en un escalón penitenciario inferior que conlleva una pérdida progresiva de derechos y beneficios internos.

Clasificación en un escalón penitenciario inferior que conlleva una pérdida progresiva de derechos y beneficios internos. Suspensión de comunicaciones: Restricción de visitas y llamadas telefónicas por un periodo de hasta tres meses, quedando únicamente salvaguardado el contacto con su equipo letrado.

Restricción de visitas y llamadas telefónicas por un periodo de hasta tres meses, quedando únicamente salvaguardado el contacto con su equipo letrado. Aislamiento penitenciario: Inclusión en un régimen de internamiento solitario con una duración máxima de un mes.

Inclusión en un régimen de internamiento solitario con una duración máxima de un mes. Freno a la libertad condicional: Un severo retraso en la promoción o tramitación de la libertad penitenciaria.

Un severo retraso en la promoción o tramitación de la libertad penitenciaria. Pérdida de reducciones de condena: La cancelación de los beneficios de redención de tiempo acumulados, elemento clave para «intentar volver a España lo antes posible».

El periodista ha subrayado que las autoridades judiciales del país asiático aún no disponen de la información oficial sobre lo acontecido con la filtración de la llamada. «El tribunal de Tailandia no tiene información, aún no saben lo que ha ocurrido», aseguró Campos, para añadir inmediatamente después la advertencia trasladada por sus contactos en el ámbito legal: «Pero las fuentes judiciales me dicen que no se pueden creer lo que les he dicho y que, si esto llegara, las consecuencias serían funestas».

A este respecto, el escritor incidió en la sensibilidad que muestra el Estado tailandés ante cualquier sombra de duda sobre la honorabilidad de sus instituciones. «Lo último que quiere Tailandia es que se piense en el mundo que es un país donde se puede intentar comprar sentencias judiciales», afirmó Campos, remarcando que a los estamentos oficiales «no les gustan para nada estas cosas y menos siendo de extranjero».

La versión de la defensa: arraigo con el país e inicio de acciones legales

Frente a las especulaciones surgidas tras la difusión del material fónico, la representación legal de la familia Sancho ha salido al paso para desmentir de forma tajante que la conversación estuviera orientada a la corrupción de estamentos judiciales. Carmen Balfagón, una de las abogadas del equipo de defensa, ofreció explicaciones detalladas en el programa Fiesta para contextualizar el marco en el que se produjo la petición económica de Daniel Sancho a su madre.

«Nosotros tenemos las pruebas de que no es así. Se habla de comprar un terreno en Tailandia y Daniel le pide a su madre dinero porque allí se le había comentado que, si en algún momento se planteaba una libertad bajo fianza hasta que se resolviera el recurso, sería bueno tener un terreno porque demostraba un arraigo con el país», aseguró la letrada ante los micrófonos del espacio televisivo.

Asimismo, ante la gravedad que reviste la difusión no autorizada de estas conversaciones privadas mantenidas en el ámbito penitenciario, Balfagón confirmó que la defensa adoptará medidas en la vía jurisdiccional. La abogada recomendó a Silvia Bronchalo la necesidad de emprender «las acciones legales oportunas», confirmando de forma paralela que el equipo jurídico procederá a actuar formalmente «en nombre de Daniel Sancho» para salvaguardar sus derechos e interponer los recursos correspondientes ante las instancias competentes.