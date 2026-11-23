La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado este lunes nuevas medidas dentro del vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia. Entre las propuestas más destacadas figuran la prohibición de que atletas o equipos rusos compitan en territorio europeo bajo la bandera nacional y la imposición de restricciones más estrictas en los regímenes de visado, para vetar la entrada de excombatientes.

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Según ha explicado Von der Leyen en una declaración grabada difunda a los medios, el paquete busca ejercer una presión renovada sobre el régimen de Vladimir Putin mediante tres líneas principales: “atacando con mayor contundencia las vías de financiación de la guerra de Rusia —apuntando a sus bancos y plataformas de criptomonedas”, “cerrándole la puerta a su participación en eventos deportivos y culturales europeos” y “endureciendo las normas de visado”.

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Medidas deportivas propuestas y visados en el nuevo paquete sancionador

Una de las propuestas más significativas podría suponer que ningún atleta ni equipo ruso pueda competir en suelo europeo bajo bandera rusa. Asimismo, se plantea impedir la entrada mediante visados de aquellos que han participado como combatientes o excombatientes en las fuerzas armadas rusas, o en grupos auxiliares implicados en la guerra de agresión contra Ucrania.

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El paquete 22 amplía las sanciones existentes contra los servicios financieros y la energía, pero añade estos nuevos frentes sobre lo deportivo, lo cultural y lo migratorio, según lo anunciado por Von der Leyen. La medida pretende cerrar posibilidades de «normalización» del país a través de actos públicos bajo símbolos nacionales, así como cortar flujos de personas ligadas directamente al conflicto que puedan operar dentro del espacio Schengen o en territorio comunitario.

Evolución previa de sanciones deportivas y visados en la UE

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea ha venido aplicando sanciones dirigidas también al deporte. En ese año, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó que atletas rusos y bielorrusos compitiesen como individuales neutrales, sin bandera, himno ni símbolos nacionales, lo cual se ha mantenido en varios deportes.

En julio de 2026 entró en vigor el vigésimo primer paquete de sanciones, que ya introdujo restricciones sobre visados a excombatientes rusos y otros grupos afiliados al régimen. La norma tiene por objetivo impedir su entrada en la Unión Europea.

Igualmente, Bruselas ha advertido que los organismos deportivos sigan respondiendo con criterios que eviten que los grandes eventos e instituciones deportivas se conviertan en plataformas de propaganda. En ese sentido, el comisario europeo de Deporte ha afirmado que “el deporte nunca debe ser propaganda de la guerra”, defendiendo que las prohibiciones sobre símbolos estatales ruso continúan siendo aplicables.

Desafíos y alcance de las propuestas europeas

Una de las principales dificultades de estas medidas será la compatibilidad legal con derechos fundamentales como la igualdad de trato o la libertad de movimiento, especialmente cuando se juzga la participación deportiva en clubes europeos por atleta profesional con nacionalidad rusa. En ocasiones anteriores, organismos judiciales europeos han considerado que ciertos acuerdos internacionales prohíben la discriminación por razón de nacionalidad en condiciones laborales, lo que podría aplicarse también a deportistas defensores de clubes en ligas nacionales.

Por otro lado, aunque el COI ha levantado provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso recientemente, también ha establecido condiciones estrictas para su vuelta, incluyendo exigencias antidopaje y controles independientes. Eso no ha impedido que instituciones de la UE mantengan la cautela y se planteen nuevas restricciones.

El momento electoral en España con la campaña de las generales del 29 de noviembre añade presión política adicional a los líderes europeos, quienes buscan mostrar firmeza frente a la guerra en Ucrania como parte de la agenda diplomática reciente.