El carguero ruso Sparta II, sometido a sanciones de la Unión Europea, fue atacado por drones en el golfo de Finlandia el pasado sábado, según informaron Moscú y Helsinki. Aunque Kiev no ha reivindicado el ataque, la explosión de los drones provocó un intenso incendio a bordo del buque, lo que afectó su navegación y lo llevó cerca de la costa finlandesa.

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El incidente ha intensificado la tensión en el mar Báltico, donde el Gobierno alemán ha advertido sobre la creciente actividad bélica. Stefan Kornelius, portavoz del Ejecutivo alemán, destacó la importancia de la estabilidad y seguridad en la región y condenó las recientes violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia.

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Reacciones internacionales ante el ataque

El Gobierno alemán ha expresado su rechazo a una escalada en la zona y ha elogiado la prudencia de Finlandia en su reacción al incidente. Kornelius afirmó que «Rusia está adoptando una actitud más agresiva frente a la OTAN», lo cual consideró inaceptable. En respuesta, subrayó la unidad y firmeza de la OTAN, así como la necesidad de seguir invirtiendo en la capacidad de disuasión y defensa en Europa.

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El ataque al Sparta II ha llevado a una operación de rescate en la que participaron medios finlandeses, estonios y rusos, logrando evacuar a los 16 miembros de la tripulación. La Agencia Nacional de Ejecución de Finlandia informó que inicialmente ordenó la incautación del carguero cuando entró en aguas territoriales finlandesas, pero posteriormente autorizó su remolque a Rusia debido al peligro medioambiental que representaba.

Implicaciones para la seguridad europea

El incidente en el golfo de Finlandia subraya la creciente tensión en el mar Báltico y las preocupaciones sobre la seguridad en Europa. El Gobierno alemán ha reafirmado su compromiso con la defensa de sus aliados en la OTAN, especialmente Polonia, y ha hecho un llamado a reforzar las capacidades de defensa en el continente.

La situación en el mar Báltico es un reflejo de las tensiones más amplias entre Rusia y los países de la OTAN, en un contexto donde la estabilidad regional es crucial para la seguridad europea. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, buscando evitar una escalada que pueda desestabilizar aún más la región.