El próximo 3 de noviembre, los estadounidenses acudirán a las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado. Estas elecciones de mitad de mandato medirán el respaldo al presidente Donald Trump, quien enfrenta un índice de aprobación del 31%, un mínimo histórico influenciado por el aumento del coste de la vida.

Lee tambien: Flávio Bolsonaro huye a Estados Unidos tras perder las elecciones en Brasil

Una derrota del Partido Republicano en estas elecciones podría significar un cambio drástico en el panorama político actual, donde Trump ha contado con mayorías ajustadas que le han permitido legislar sin grandes obstáculos. La pérdida de control en una o ambas cámaras del Congreso abriría la puerta a bloqueos presupuestarios y a la posibilidad de un tercer juicio político.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Posible tercer juicio político

Con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, se reabriría la posibilidad de tramitar un tercer juicio político contra Trump. Aunque los demócratas podrían iniciar el proceso por mayoría simple en la Cámara Baja, la destitución del presidente requeriría el apoyo de dos tercios del Senado, lo que parece improbable sin el respaldo de algunos senadores republicanos.

Lee tambien: Netanyahu lidera elecciones en Israel pero no logra mayoría para formar gobierno

Además, una mayoría demócrata permitiría iniciar investigaciones sobre Trump, su familia y colaboradores, como Elon Musk, por posibles indicios de corrupción. Este escenario podría intensificar la polarización política en Estados Unidos y complicar aún más la gestión del presidente.

Impacto en la agenda legislativa

La pérdida de control en el Congreso significaría el fin del ‘cheque en blanco’ que ha permitido a Trump avanzar con su agenda legislativa. Sin el respaldo de ambas cámaras, la Casa Blanca enfrentaría dificultades para aprobar leyes y presupuestos, lo que podría llevar al presidente a recurrir al veto presidencial para bloquear iniciativas de la oposición.

En el ámbito internacional, se espera que Trump intente reforzar su legitimidad enfocándose en la política exterior y la economía internacional. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro del movimiento MAGA y la carrera para 2028, con figuras como J. D. Vance y Marco Rubio, podría influir en el curso político de los próximos años.

Consecuencias para el movimiento MAGA

La derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato podría acelerar el debate sobre el futuro del movimiento MAGA, especialmente considerando que Trump no podrá optar a la reelección en 2028. El resultado de los comicios será crucial para medir el margen de supervivencia del movimiento sin Trump como candidato.

En resumen, las elecciones del 3 de noviembre no solo pondrán a prueba la gestión de Donald Trump, sino que también podrían redefinir el panorama político estadounidense, con implicaciones significativas para el futuro del Partido Republicano y el movimiento MAGA.