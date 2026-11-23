Las fuerzas de seguridad alemanas han descartado un peligro concreto tras el envío masivo de correos electrónicos a primera hora de la mañana, mientras la Policía danesa mantiene abierta una investigación por alertas similares en todo el país.

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Alrededor de 450 centros educativos en Alemania han recibido este lunes por la mañana amenazas de bomba a través de correo electrónico, según ha confirmado la Policía local y han recogido medios como el diario Bild. Paralelamente, la Policía danesa ha informado durante la misma jornada de que está investigando el envío de avisos similares dirigidos contra distintos colegios repartidos por toda Dinamarca.

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En el caso alemán, las alertas se han registrado en varios estados federados, con especial incidencia en regiones como Baden-Wurtemberg —con reportes desde la Policía de Friburgo—, Turingia y Baja Sajonia. A pesar del despliegue preventivo de patrullas policiales en los entornos escolares y de que algunos centros optaron inicialmente por enviar a los alumnos a sus domicilios, las autoridades germanas han descartado la existencia de un «peligro concreto» y han recomendado no evacuar las instalaciones.

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Por su parte, las autoridades de Dinamarca han abierto diligencias tras detectar correos electrónicos con amenazas de explosivos en diversas escuelas del territorio nacional, tratando igualmente los mensajes como falsas alarmas sin sustento material mientras avanzan las pesquisas para rastrear su origen.

Estos episodios se enmarcan en una oleada de avisos masivos que viene afectando a distintos países europeos en las últimas semanas. Recientemente, más de 6.000 colegios en Italia, así como numerosas instituciones educativas en el Reino Unido e Irlanda, recibieron notificaciones análogas por correo electrónico que obligaron a activar protocolos de seguridad y que las agencias europeas investigan como posibles acciones coordinadas de desestabilización.