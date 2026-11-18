Las publicaciones de la crónica social correspondientes a este miércoles, 18 de noviembre, llegan marcadas por la expectación informativa que ha generado la incursión de la clase política en la prensa rosa. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, acapara el foco mediático al protagonizar la portada de la revista «Lecturas» en su primera entrevista concedida a un medio de este género. Junto a este acontecimiento editorial, el quiosco del corazón se completa con las confesiones de Ana Boyer en «¡Hola!», los reportajes familiares de Sara Carbonero en «Semana» y «Diez Minutos», y la actualidad de otros rostros conocidos del panorama nacional.

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Pedro Sánchez protagoniza la portada de «Lecturas» en su estreno en la prensa del corazón

La revista «Lecturas» monopoliza la atención de la actualidad semanal con una exclusiva de carácter político y social protagonizada por el presidente del Gobierno. En un reportaje fotográfico realizado en el Ateneo de Madrid —durante el cual estuvo acompañado por su mujer, Begoña Gómez, quien no participó directamente en la sesión—, el líder del Ejecutivo concede su primera entrevista a una publicación de la crónica rosa de la mano del periodista Adrián López.

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Bajo el titular principal «No imagino mi vida sin Begoña», la portada no incluye otras ventanas informativas y destaca diversas declaraciones de carácter íntimo y familiar formuladas por el candidato socialista de cara a la cita electoral del 29N. Entre los pasajes rememorados por el presidente figuran su etapa universitaria compartida con su progenitora, destacando que «mi madre y yo estudiamos la carrera a la vez. Verla esforzarse tanto fue una lección» tras matricularse ella en Derecho a los 40 años, así como los costes personales derivados de su responsabilidad pública: «He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas».

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Este salto a la prensa del corazón cuenta con escasos precedentes históricos en España, recordándose las entrevistas concedidas por Adolfo Suárez y Felipe González a la revista «¡Hola!» en los años 1977 y 1982, lo que abre ahora la incógnita sobre si otros candidatos como Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau o Santiago Abascal seguirán un camino similar en lo que resta de campaña.

Ana Boyer en «¡Hola!» y el protagonismo familiar en «Semana» y «Diez Minutos»

Por su parte, la revista «¡Hola!» sitúa en su portada de este miércoles a Ana Boyer. La hija de Isabel Preysler ofrece una amplia entrevista en la que repasa su trayectoria junto a Fernando Verdasco tras trece años de relación y nueve de matrimonio, sintetizando su evolución sentimental con la frase «Hemos cambiado mucho como pareja». El número semanal incluye asimismo imágenes exclusivas de la princesa Leonor y la infanta Sofía disfrutando de un plan de ocio conjunto, además de declaraciones de Luis Sartorius —hermano del primer amor del rey Felipe VI— sobre el estado de salud de su hermana Isabel Sartorius.

En cuanto al resto de cabeceras, la revista «Semana» centra su atención en los «planes en familia» de Sara Carbonero junto a su pareja y sus hijos, aunque cede el primer plano a Belén Esteban a raíz de sus recientes declaraciones televisivas en las que afirmó que «mi hija es hija de Jesulín de Ubrique» antes de su regreso a la casa de «GH VIP». El semanario publica también instantáneas de un tenso reencuentro entre Cayetano Rivera y Eva González tras conocerse la ruptura del torero con Tamara Gorro.

Finalmente, la revista «Diez Minutos» dedica su portada a la cantante Rosalía tras sus cinco galardones en los Latin Grammy 2026 y sus nueve nominaciones con «LUX» de cara a los premios Grammy anglosajones previstos para el 10 de febrero de 2027 en Los Ángeles. La publicación comparte protagonismo con los reportajes sobre Sara Carbonero, la revelación de David Serrato —marido de Irene Villa— sobre su diagnóstico de cáncer, y la actualidad del cantante Lucas, del dúo Andy y Lucas, junto a su esposa tras someterse a una intervención quirúrgica nasal.